Motokrosisti so začeli z drugo četrtino letošnjega svetovnega prvenstva. Na domači VN Galicije je še petič letos zmagal Jorge Prado in spet vzel rdečo tablico vodilnega v skupnem seštevku. Tim Gajser je dirkal na limitu, naredil zato v obeh vožnjah nekaj napak in bil s šestim in tretjim mestom skupno četrti. Prvič letos je tako ostal brez stopničk. Za Špancem zdaj zaostaja za dve točki. Jan Pancar je v Lugu osvojil 14. mesto.

Jorge Prado na domači progi dirka za peto zmago sezone. Foto: Guliverimage Na progi poimenovanem po aktualnem svetovnem prvaku Jorgeju Pradu (GasGas) v Lugu prvič poteka dirka svetovnega prvenstva. Španec je dobil prve štiri dirke letošnje sezone, prejšnji vikend pa na blatni VN Portugalske po več padcih končal na 13. mestu. Tako mu je rdečo tablico vodilnega v prvenstvu MXGP vzel Tim Gajser (Honda), ki je na vseh petih končal na stopničkah. Slovenskemu asu pa še manjka prva zmaga sezone, ki bi bila 46. v svetovnem prvenstvu. Na sobotni kvalifikacijski vožnji je bil drugi, sekundo za Pradom. Pred nedeljsko dirko, sestavljeno iz dveh voženj, ko je na voljo 50 točk, ima Gajser 13 točk prednosti pred Pradom.

Dve napaki Gajserja za šesto mesto v prvi vožnji

V prvi vožnji je štart dobil domači matador Prado, Gajserja so tekmeci v prvem zavoju zaprli in sredi prvega kroga je bil peti. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar je bil po štartu 19. Tim je pritiskal, že pridobil dve mesti, nato pa prevrnil motor in izgubil 10 mest. Medtem je Prado drugouvrščenemu Febvru že v dveh krogih pobegnil za tri sekunde in nato mirno dobil že sedmo posamično vožnjo letos (od enajstih).

Tim Gajser je bil po dveh napakah v prvi vožnji šesti. Foto: Guliverimage Gajser je v nadaljevanju prve vožnje vozil na limitu, pridobival mesto za mestom, sredi dirke enkrat celo zapeljal s proge, mimo enega od skokov. Do šestega mesta se je še uspel prebiti, prvih pet pa mu je enostavno preveč pobegnilo, najhitrejši za pol minute, peti Jeremy Seewer (Kawasaki) za dobrih 10 sekund. Tako je osvojil 10 točk manj od Prada. Tudi Pancar je dobil nekaj mest in končal na 14. mestu. Za tako želeno deseterico potrebuje boljše štarte.

MXGP Portugalske:



1. Jorge Prado (GasGas) 50 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 40

3. Romain Febvre (Kawasaki) 40

4. Tim Gajser (Honda) 35

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 34

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 31

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 11

Tudi drugo vožnjo po ponovljenem štartu dobil Prado

Tudi v drugi vožnji se Gajserju ni vse izšlo. Foto: Guliverimage Le redko videno pa se je zgodilo na štartu druge vožnje. Zataknila se je rampa pred Pradom in Herlingsom, torej pred glavnima tekmecema našega Gajserja. A Tim s tem ni profitiral, saj je po pravilih šef dirke izobesil rdečo zastavo in jo prekinil. Štart bodo tako ponovili, a najprej sledi pregled, kaj je narobe s štartno rampo

V drugem poizkusu so vse rampe nemoteno padle, se pa ni izšlo po Gajserjevih željah: povedel je Prado, Tim pa je bil šele deveti. Boljši štart je uspel Pancarju, ki je bil 14. A petkratni svetovni prvak je bil hiter in že po nekaj krogih tretji, tik za aktualnim prvakom in Calvinom Vlaandernom (Yamaha). V 14. minuti je prehitel Nizozemca in šel v lov na Španca, ki je imel tri sekunde prednosti. Prado je dvignil tempo in Gajser razlike ni mogel zmanjšati. A vemo, kdo je kondicijsko bolje pripravljen, Tim je vtrajal in se v zadnjih krogih le začel približevati. Še hitrejši pa je bil Herlings, ki je v drugi polovici vožnje s sedmega napredoval na tretje mesto. Tri kroge pred ciljem, ko je bil samo še sekundo zadaj in je dirkal agresivno, malo prek meje, pa je ob menjavi kanala Tim položil motor, izgubil je nekaj sekund in eno mesto. Vožnjo je tako dobil Prado, pred Herlingsom, Tim pa je bil tretji. Toliko drame v ospredju, bolj mirno pa je do 17. mesta pripeljal Pancar.

Zmagovalec rekordnih 103 zmag Jeffrey Herlings se počasi vrača v staro šampionsko formo. Foto: Guliverimage

Skupni seštevek (6/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 298 točk

2. Tim Gajser (Honda) 296 točk

3. Romain Febvre (Kawasaki) 267

4. Jeffrey Herlings (KTM) 246

5. Pauls Jonass (Honda) 217

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 193

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 65

Peta zmaga sezone za Prada

Prado je torej na šesti dirki sezone zmagal še petič, z vsemi možnimi 50 točkami. Herlings je osvojil drugo mesto (40), toliko točk je zbral še tretji Febvre. Gajser bi za stopničke moral dobiti drugo vožnjo, 35 točk pa mu je zadoščalo za četrto mesto. Prvič letos je torej ostal brez prve trojice. V skupnem seštevku pa ima Prado zdaj dve točki več, tudi Febvre in Herlings pa za njima ne zaostajata veliko. Pancar je VN Galicije končal na 14. mesto in v skupnem seštevku pridobil eno mesto. Zdaj je 15.

Na progi imenovani Jorge Prado je zmagal Jorge Prado. In spet prevzel rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Foto: Guliverimage

Prvič letos dobra dirka za prvaka Adama

Aktualni prvak Andrea Adamo je prvič letos dirkal dobro, a vseeno ostal brez zmage. Foto: Guliverimage V razredu MX2, kjer mladeniči dirkajo na 250-kubičnih motorjih, je prvo vožnjo dobil aktualni prvak Andrea Adamo (KTM), ki je bil po prvih petih dirkah v skupnem seštevku samo šesti in že 80 točk za vodilnim Kayem de Wolfom (Husqvarna). Slednji je v zadnjih krogih napadel Italijana, a ostal na drugem mestu.

Drugo vožnjo je dobil Lucas Coenen (Husqvarna), ki je bil v prvi četrti in je tako v seštevku obeh dobil svoj drugi "grand prix". Prav toliko, 43 točk, je zbral Adamo, ki pa je bil četrti v drugi vožnji. Z 42 točkami sta super izenačeno šesto dirko sezone na tretjem oziroma četrtem mestu končala Liam Everts (KTM) in še naprej vodilni v prvenstvu De Wolf.

Prvič letos na dirki svetovnega prvenstva nastopa 17-letni Jaka Peklaj, ki s Husqvarninim motorjem in družinsko ekipo nabira prepotrebne izkušnje. Lani je dve dirki na najvišji ravni že odpeljal. V konkurenci 35 voznikov je prvo vožnjo končal na 32. mestu. Zaostal je za dva kroga. V drugi vožnji je bil njegov zaostanek manjši, en krog, bil pa je 31. Pa je zadnji del dirke odpeljal brez zadnje zavore. Na dirkah svetovnega prvenstva tako še ostaja brez točk.

Prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna v Franciji.