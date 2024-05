Tim Gajser je bil minulo nedeljo v Galiciji četrti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Velika nagrada Francija je sedma od 20 dirk v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu. Pred njo je bil s petimi zmagami vodilni v skupnem seštevku Jorge Prado (GasGas), a z le dvema točkama prednosti pred Timom Gajserjem (Honda), ki dirka najbolj konstantno med vsemi. Slabši kot četrti še ni bil. Dvakrat je dobil kvalifikacijsko vožnjo in pa dve nedeljski. Letos mu manjka samo še zmaga. Doslej jih ima v svetovnem prvenstvu 45. Prado zaostaja samo še za dve. Rekorder je s 103 Jeffrey Herlings (KTM), ki je letos prav tako še nima, a se počasi vrača v staro formo. Težke blatne razmere na Portugalskem je za zmago, svojo prvo v MXGP, nedavno izkoristil Pauls Jonass (Honda), ki pa v boju za naslov prvaka ne bi smel biti nevaren.

Na mokri progi kvalifikacije Febvru, Gajser drugi

Romain Febvre je drugič letos dobil kvalifikacijsko vožnjo in bo v nedeljo prvi izbiral štartno rampo. Pred domačimi navijači si želi svoje 22. zmage v svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage Na sobotni kvalifikacijski vožnji na progi pri mestecu Saint-Jean-d'Angely je štart dobil Romain Febvre (Kawasaki), sledila sta mu Prado in Gajser, Herlings je bil po slabem štartu po treh krogih že osmi. V nadaljevanju sta najbolje dirkala Febvre in Gajser, ki je prehitel Prada. Slovenski as je bil po dveh tretjinah vožnje sedem sekund za Francozom. Tri kroge pred ciljem je za tretje mesto Jeremy Seewer (Kawasaki) prišel mimo vodilnega v prvenstvu. Do konca se vrstni red na prvih štirih mestih ni več spremenil, se je pa Herlings najprej prebil do sedmega mesta, a v zadnjem krogu naredil napako in nazadoval na 10. Febvra in Gajserja je v cilju ločilo manj kot sedem sekund, četrti Prado pa je zaostal kar 44 sekund. Večje razlike so bile tudi zaradi težkih pogojev. Po plohi je bila namreč proga mokra in blatna (dirkali so 20 sekund na krog počasneje kot prej na treningu). Ker je Tim osvojil dve točki več od Jorgeja, to pomeni, da sta zdaj v skupnem seštevku sezone točkovno povsem poravnana.

Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je z dobrima dvema minutama zaostanka kvalifikacijsko vožnjo končal brez točk na 17. mestu. Pred tem je 23-letni Dolenjec svoj potencial potrdil na treningu na čas, ko je odpeljal 11. najhitrejši krog.

Tiste prave točke, po 25 za zmago v vsaki vožnji, se bodo delile v nedeljo. Velika nagrada Francije je v MXGP na sporedu ob 14.15 in 17.10.

MXGP Francije, kvalifikacijska vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Jeremy Seewer (Kawasaki)

4. Jorge Prado (GasGas)

5. Kevin Horgmo (Honda)

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

...

10. Jeffrey Herlings (KTM)

...

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



Skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (6/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 305 točk

2. Tim Gajser (Honda) 305 točk

3. Romain Febvre (Kawasaki) 277

4. Jeffrey Herlings (KTM) 247

5. Pauls Jonass (Honda) 217

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 201

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 65

Peklaj ta vikend dirka v EMX250

Uro prej (13.15 in 16.10) bodo dirkali v razredu MX2. V tem je kvalifikacijsko vožnjo, ki je potekala na precej mokri in blatni progi, dobil Belgijec Lucas Coenen (Husqvarna). Tretji Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna) ostaja vodilni v skupnem seštevku sezone.

Mladi Jaka Peklaj (Husqvarna) nastopa v evropskem prvenstvu na 250 kubičnih motorjih. Na treningu na čas je v konkurenci 43 voznikov dosegel 33. čas, nato pa zaradi težav z motorjev ni štartal v prvi vožnji. Druga vožnja v EMX250 bo v nedeljo dopoldne.