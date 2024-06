Na blatni mivki izvrstni Gajser prevzel rdečo tablico

Motokrosisti so bili v Kegumsu na VN Latvije in ne boste verjeli, a četrtič na zadnjih petih dirkah so vozili na razmočeni, blatni progi. Deževati je začelo pol ure pred štartom prve vožnje prvenstva MXGP. Dobra novica za Tima Gajserja, ki se v takih pogojih znajde bolje od Jorgeja Prada. Slovenec je končal na drugem mestu, Španec pa na sedmem. Najhitrejši je bil Jeffrey Herlings. V drugi vožnji pa je že sijalo sonce, Gajser je bil znova drugi, pred njim pa Prado, za njim Herlings. Tako je dirko s točko prednosti pred Gajserjem dobil Herlings, Prado pa je izgubil rdečo tablico vodilnega v letošnjem prvenstvu.

Blatna prva vožnja Herlingsu, Gajser drugi

V soboto so še dirkali v soncu in na suhi progi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Krajša močna ploha je pol ure pred štartom prve vožnje velike nagrade Latvije v razredu MXGP poskrbela za še več drame. Proga je bila razmočena, precej je bilo luž. Tim Gajser (Honda) in Jorge Prado (GasGas) sta bila na štartni rampi drug ob drugem in Španec je nekoliko bolje potegnil in Slovenca zaprl v prvem zavoju. A ni dolgo ostal vodilni. Vemo, da na blatni, spolzki progi ni tako suveren. Najprej ga je prehitel Jeffrey Herlings (KTM), nato še Gajser. Oba že v prvem krogu.

Še pred polovico vožnje je Prado naredil napako in nazadoval na osmo mesto. Deset minut pred koncem je Jeffrey ohranjal tri sekunde prednosti pred Timom, drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) se je medtem s 23. mesta prebil na 19. V zaključku je Tim spustil tempo, da ni tvegal padca in mu ni toliko metalo blata v telo. Do kariraste zastave se vrstni red pri vrhu ni spremenil. Herlings je dobil vožnjo 14 sekund pred Gajserjem, tretji Glenn Coldenhoff (Fantic) je zaostal že 24 sekund. Prado je končal na sedmem mestu, a s skoraj minuto zaostanka, Pancar pa na 18. mestu in tako osvojil tri točke.

MXGP Latvije:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 45 točk

2. Tim Gajser (Honda) 44

3. Jorge Prado (GasGas) 39

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 38

5. Brian Bogers (Fantic) 34

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 29

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 10

V soncu druga vožnja Pradu, Gajser znova drugi

Jeffrey Herlings je prišel do svoje 104. zmage. Foto: Guliverimage Druga vožnja je že potekala v soncu, mivka se je celo nekoliko osušila. Gajser in Prado sta oba dobro štartala, bila na štartni ravnini komolec ob komolcu, a je Španec slovenskega asa v prvem zavoju spet zaprl in pred njega je prišel še Herlings. A Gajser letos prehiteva precej bolj agresivno kot prejšnja leta in je že zavoj pozneje prišel pred Nizozemca. Najboljša v letošnjem prvenstvu sta imela v prvih treh krogih tako močan tempo, da sta Herlingsu pobegnila na pet sekund sekund. Pancar je vozil na 20. mestu. V nadaljevanju se razlike med najboljšimi niso bistveno spreminjale, Tim je bil sekundo, dve za vodilnim. Iskal je drugačne, hitrejše linije, a jih ni našel. V zadnjih krogih pa so se zaradi prehitevanj zaostalih za krog, tudi Pancarja, Prado, Gajser in Herlings spet znašli en za drugim. A do prehitevanj med njimi ni prišlo. Je pa v zadnjih minutah kar pet mest pridobil Pancar in vožnjo končal na 14. mestu. Svoj najhitrejši krog je odpeljal v zadnjem, 17. krogu.

V točkovnem seštevku obeh voženj je s 45 točkami veliko nagrado Latvije dobil Herlings, kar je njegova prva zmaga po letu dni (po 19 dirkah) in skupno 104. v karieri. Že prej je bil rekorder po številu zmag. Gajser je s točko manj osvojil drugo mesto in tretjemu Pradu prevzel rdečo tablico vodilnega v skupnem seštevku. Slovenec ima zdaj štiri točke več. Pancar je z 10 točkami osvojil 14. mesto. To je bila ena njegovih najboljših dirk na mivki.

Skupni seštevek (9/20):



1. Tim Gajser (Honda) 454 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 450

3. Jeffrey Herlings (KTM) 386

4. Romain Febvre (Kawasaki) 327

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 299

6. Jeremy Seewer (Yamaha) 289

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 94

Prva zmaga za Sacho Coenana, De Wolf ostaja št. 1

Kay de Wolf ostaja vodilni v prvenstvu MX2. Foto: Guliverimage V Kegumsu je progo nekoliko namočilo že ponoči, znova pa je začelo deževati ob koncu prve vožnje razreda MX2. To je dobil Kay de Wolf (Husqvarna), nekaj sekund za njim je karirasto zastavo prečkal Lucas Coenen (Husqvarna). Prvi in drugi sta tudi v skupnem seštevku sezone. Preostali so zaostali precej več, aktualni prvak Andrea Adamo (KTM) na 13. mestu skoraj dve minuti.

Do druge vožnje je že posijalo sonce, dobil pa jo je drugi od bratov Coenen, Sacha Coenen. Že v prvi je bil tretji, tako je sploh prvič obe vožnji odpeljal brez napake. In tako s 45 točkami prvič v karieri voznika MX2 tudi zmagal. Zbral je tri točke več od brata dvojčka Lucasa. De Wolf je #grand prix" končal na četrtem mestu, saj je bil v drugi vožnji po napaki samo deveti. Ostaja pa vodilni v prvenstvu, 55 točk pred Lucasom Coenenom.

V Latviji je potekala tudi dirka evropskega prvenstva EMX250, a brez mladega slovenska talenta Jake Peklaja (Husqvarna), ki ima doma šolske obveznosti, bo pa prihodnji konec tedna na štartu dirke svetovnega prvenstva MX2 v italijanski Maggiori.