V Latviji bo vroče: Tim Gajser znova lovi rdečo tablico

Gajser je na prejšnji dirki v Nemčiji osvojil drugo mesto, zmagal pa je Prado, ki je na ta način tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone. Gajser je bil pred Teutschenthalom prvi, zdaj ima 400 točk, Prado pa 402.

Prado in Gajser pa bosta, kot kaže, ostala brez enega od najbližjih tekmecev v seštevku sezone. Francoz Romain Febvre se je poškodoval že na domači dirki v Franciji, v Nemčiji pa nato odstopil v prvi vožnji in ni nastopil v drugi. Vse to je bila posledica poškodbe palca, operacija sicer ne bo potrebna, a je njegova ekipa Kawasaki pred nadaljevanjem sezone sporočila, da bo moral izkušeni dirkač na daljši počitek, predvidoma bo manjkal vsaj nekaj tednov.

Febvre je sicer četrti v SP, ima 327 točk. Pred njim je še tretji Nizozemec Jeffrey Herlings s 336.

Jorge Prado ima pred Gajserjem le dve točki. Foto: Guliverimage

Mivkast teren najbolj ustreza Belgijcem in Nizozemcem

Latvijski Kegums je že uveljavljen gostitelj dirk na najvišji ravni; na koledarju SP je redno od leta 2009. Mivkast teren najbolj ustreza Belgijcem in Nizozemcem, Herlings pa je še posebej uspešen, saj ima v Latviji skupno že sedem zmag, najboljši je bil tudi lani, ko je zbral vseh možnih 60 točk za kvalifikacijsko zmago in dve posamični zmagi na dirki.

Gajser: Kegums bo nekaj povsem drugega

"V Nemčiji je bila na splošno dobra dirka, se pa zavedam, da bo Kegums nekaj povsem drugega. Gre za zahtevno progo z mehko vrhnjo plastjo, spodaj pa je bolj trdo. Tako je vedno najbolj kritičen del izbrati prave nastavitve glede na dnevne razmere," je za spletno stran svoje ekipe Honda napovedal Gajser in dodal: "Do zdaj mi je to dobro uspevalo in mislim, da se bom tudi tam lahko boril za zmago. Obenem pa vem, da smo v karavani v zadnjih tednih že izgubili nekaj voznikov, zato bo zelo pomembna osredotočenost."

"Do zdaj mi je to dobro uspevalo in mislim, da se bom tudi tam lahko boril za zmago." Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Drugi slovenski predstavnik v tem razredu Jan Pancar v Latvijo prihaja na 14. mestu seštevka, potem ko je v Nemčiji osvojil pet točk v drugi vožnji. Zdaj je pri skupno 84.

Dirkači bodo v Latviji zaradi časovne razlike vozili uro prej kot običajno na evropskih dirkah; prva vožnja v MXGP bo po slovenskem času na vrsti že ob 13.15, druga pa ob 16.15.