Ne le Gajser, z vrhunskim štartom tudi Pancar

Kvalifikacijsko vožnjo na prvi od dveh dirk v Indoneziji je dobil Jeffrey Herlings, drugi je bil Jorge Prado in tretji Tim Gajser. Slovenski as je sicer najhitreje potegnil s štarta. Ta je izvrstno uspel tudi Janu Pancarju, ki je v prvi zavoj zapeljal kot peti. Vožnjo je končal na osmem mestu. Dirka bo v nedeljo ob 7.15 in 10.10 po srednjeevropskem času.

Enajsta in 12. postaja svetovnega prvenstva v motokrosu je indonezijski Lombok, kjer dirkajo ta in naslednji konec tedna. Na kvalifikacijskih vožnjah je bil v prvi polovici sezone najboljši Tim Gajser (Honda), saj jih je dobil kar pet. In to je 50 točk za tesno bitko za naslov prvaka s Jorgejem Pradom (GasGas) in Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Pred prihodom v Indonezijo je imel slovenski as 34 točk prednosti pred Špancem in 71 pred Nizozemcem.

Jan Pancar je na nedavni VN Italije z osmim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev v MXGP. Foto: Guliverimage Na zadnjih dveh velikih nagradah (Latvija in Italija) je Gajser dobil tri od šestih voženj. Tudi po zaslugi boljših štartov. O tem je pred odhodom v Indonezijo spregovoril v intervjuju za Sportal. In holeshot, najboljši štart mu je uspel tudi na kvalifikacijski vožnji na Lomboku. V prvi zavoj je zapeljal pred Herlingsom, Pradom, Jeremyjem Seewerjem (Kawasaki) in, pozor, Janom Pancarjem (TEM JP253 KTM). Tudi drugemu Slovencu v MXGP, najboljšemu zasebniku v prvenstvu, je uspel vrhunski štart. Pancar je bil že v vožnji na čas deveti. V Indoneziji mu bo nekoliko lažje osvojiti več točk, saj je zaradi večjih stroškov poti na dirki le 18 voznikov (15 takih, ki nastopajo na vseh dirkah prvenstva).

Oba Slovenca pa sta v drugi polovici vožnje nekaj izgubila. Gajserja sta prehitela Herlings in Prado (minimalna izguba točk v prvenstvu torej za Tima), Pancarja pa Calvin Vlaanderen (Yamaha), Kevin Horgmo (Honda) in Valentin Guillod (Honda).

MXGP Indonezije, kvalifikacije:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Jeremy Seewer (Kawasaki)

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

6. Kevin Horgmo (Honda)

7. Valentin Guillod (Honda)

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (10/20):



1. Tim Gajser (Honda) 519 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 486

3. Jeffrey Herlings (KTM) 450

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 345

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 339

6. Romain Febvre (Kawasaki) 327

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 119

Tudi v razredu MX2 ta konec tedna vozi manj kot 20 voznikov, ki sicer nastopajo na dirkah svetovnega prvenstva. Kvalifikacijsko vožnjo je dobil Lucas Coenen (Husqvarna). Vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) je bil drugi.

Dirka je v nedeljo, v MX2 štartajo ob 6.15 in 9.10, v elitnem razredu MXGP pa ob 7.15 in 10.10.