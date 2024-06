Kako bi se ocenila Gajser in Pancar? "Za petko mora biti vse popolno."

Tim Gajser se je v Maggiori tretjič veselil zmage. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Končana je prva polovica letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP. In razplet desete dirke bi bil za slovenska motokrosista težko boljši. Tim Gajser (Honda) je drugič letos zmagal, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa je z osmim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev v elitnem razredu. Še več, Gajser je v Maggiori zbral 57 od možnih 60 točk in prednost pred tekmecema za naslov prvaka prvič letos občutno povečal. Jorge Prado (GasGas), ki je v drugi vožnji padel in odstopil, zdaj zaostaja 34 točk, Jeffrey Herlings (KTM), ki je osvojil drugo mesto, pa 71. Petkratni svetovni prvak iz Slovenije izpolnjuje svoj letošnji cilj – stalnost. Na desetih dirkah je bil devetkrat na zmagovalnem odru.

"Zelo sem vesel. Ves konec tedna sem imel pravo hitrost. Zmaga je dobra popotnica za naslednji dirki, ko gremo v Indonezijo," je po tretji zmagi na kultnem prizorišču motokros dirk v Maggiori povedal Gajser. Od možnih 60 točk jih je osvojil 57. Bil je blizu popolnosti. "Od začetka sva imela z Jeffreyjem zelo dober tempo. A se mi je zdelo, da nisem šel čez sebe. Nisem delal napak. Potem pa sem tam spremenil linijo in me je čudno odneslo. Počasen padec, skoraj sem ga rešil. In Jeffrey je to izkoristil in šel naprej. Škoda za to napako. A vseeno dober konec tedna."

V prvi vožnji je vodil od starta do cilja, imel prednost petih sekund, ob koncu pa sta ga Prado in Herlings skoraj ujela. "Prvi polovici vožnje sem imel dober ritem, naredil sem razliko. Potem sem malo izgubil ritem, ko smo ujeli voznike, ki so zaostajali za krog. Onadva pa sta začela pritiskati. Potem je bila rumena zastava, kjer sva z Jeffreyjem počakala, Jorge pa je skočil in zagotovo dobil dve sekundi. In naenkrat je bila razlika samo sekundo in pol. Tiščali smo do konca. Vse sem dal od sebe, da sem ju zadržal za sabo."

"Stalni smo, to je najpomembnejše"

Tim Gajser je imel tudi letos v Maggiori kar nekaj podpore, gotovo bo navijačev še več 21. julija v Loketu na Češkem. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Pravi, da ni vedel, da je to njegova 47. zmaga na svetovnem prvenstvu. "Super, super. Upam, da bomo še kakšno dodali v letošnji sezoni. Stalni smo, to je najpomembnejše. Ves čas sem pri vrhu, to je pomembno za pridobivanje točk, za prvenstvo, a si vsekakor želim še kakšno zmago." Če na prvih dirkah sezone še ni bil v vrhunski formi, se zdi, da je zdaj dosegel sto odstotkov. "Težko rečem v odstotkih. Dobro se počutim na motorju. Sem v dobri formi. Ko pritisnemo, mi trije odstopamo od drugih. Četrti je že 30, 40 sekund za nami. Zelo hitro gremo. Smo na polovici sezone, deset dirk nas še čaka. Sezona bo še dolga, a sem na dobri poti. Z dobrimi treningi bom poskušal obdržati dobro formo do konca."

Kako je s Pradom?

Iz GasGasove tovarniške ekipe niso sporočili nobene konkretne informacije o zdravstvenem stanju Jorgeja Prada. "Bolelo me je, motor je bil poškodovan. Po enem krogu sem zapeljal v bokse, saj me je bolelo, a se zdi, da je vse v redu. Potrebujem nekaj prostih dni in do Indonezije bi moralo biti vse v redu," je Špančevo izjavo po dirki javnosti posredovala njegova ekipa.

Gajser se veseli vseh dirk, tudi tistih na mivki. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Z odliko ne, saj je bilo kar nekaj napak. A sem bil vztrajen, mislim, da sem samo enkrat izgubil stopničke, pa še to sem bil četrti na drugi španski dirki. Bi si dal kar dobro oceno, a za petko mora biti vse popolno," je bil kljub rdeči tablici vodilnega na prvenstvu nekoliko samokritičen Gajser. In se zraven nasmejal. Zdaj sledita zahtevni dirki v Indoneziji, do konca sezone tudi dve zahtevni peščeni v Belgiji in na Nizozemskem po okusu Herlingsa. "Jaz se jih veselim. Mislim, da sem na mivki naredil velik korak naprej. To sem pokazal že v Latviji in v Rioli. Veselim se vseh prog."

MXGP, skupni seštevek sezone (10/20):



1. Tim Gajser (Honda) 511 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 477

3. Jeffrey Herlings (KTM) 440

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 339

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 332

6. Romain Febvre (Kawasaki) 327

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 116

Pancar: Vedno v meni, da je lahko še bolje

Jan Pancar si želi še boljših rezultatov. Foto: Matej Podgoršek "Zagotovo sem zadovoljen. A je vedno v meni, da je lahko še bolje. Ko potegnem črto, je bil dober konec tedna, sploh glede na veliko dežja v soboto. Ja, dobre vožnje," je moral biti zadovoljen tudi štiri leta mlajši Pancar. Najpomembnejše je, da se je v drugi vožnji izognil množičnemu padcu pred drugim zavojem. "Ja, Prado in še nekdo sta padla prav pred mano. Nekaj mest sem izgubil, ko sem se jima umikal. Hitro se lahko kaj zgodi. Je bilo pa nato zelo težko prehitevati. Bila je samo ena linija. Če bi jih prehitel, bi bil lahko še višje." V drugi vožnji so bili res trije vozniki tik pred njim.

Pancar je po polovici sezone na 15. mestu skupnega seštevka, a z enakim številom točk (116) kot 14. Andrea Bonacorsi (Yamaha), ki je s tovarniško ekipo sicer odpeljal samo zadnjih šest dirk. Pred njim so izključno vozniki tovarniških ekip ter vozniki z večjimi in precej bogatejšimi ekipami. "Ocena bi bila pozitivna, ni bilo pa vse po načrtih. Vmes je bilo tudi nekaj manjših poškodb. Ja, pozitiven začetek v novem razredu. Mislim, da sodim med deset. Delati moram naprej in imeti predvsem dobre starte. Brez dobrega starta je res težko priti med deseterico." O nadaljevanju prvenstva pa pravi, da je tekma tekma, da bodo tako dirke na mivki, na trdi podlagi in najprej dve v veliki vročini tropskega Lomboka v Indoneziji čez dva tedna.