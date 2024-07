Max Verstappen je v Spaju že zmagal iz začelja. Foto: Guliverimage Nismo se zmotili, ta konec tedna se res dogaja VN Belgije. Dolga leta je bila to prva dirka po poletnih počitnicah konec avgusta, že lani pa je bila na sporedu pred dirkaškimi počitnicami, torej konec julija. Belgijski Spa-Francorschamps dirkanje gosti že sto let. To je ena najtežjih in najbolj nepredvidljivih dirk na koledarju formule 1. Tako zaradi zahtevne steze kot zaradi nepredvidljivega vremena v Ardenih, ko lahko na enem koncu tega sedemkilometrskega kroga dežuje, na drugem pa je asfalt povsem suh. Nihče torej tu nima osem ali devet zmag, kot jih ima Lewis Hamilton na prejšnjih dveh prizoriščih (Hungaroring in Silverstone). Sedemkratni svetovni prvak je v Spaju zmagal samo štirikrat, nazadnje leta 2020. V zadnjih treh letih pa je bil tu vselej najboljši Max Verstappen (Red Bull). Največ zmag ima sicer tu Michael Schumacher (šest).

Zadnjih šest zmagovalcev VN Belgije:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Charles Leclerc (Ferrari)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

Deset mest kazni zaradi menjave pogonskega sklopa

Svetovni prvak je prejel kazen zaradi preseženega števila dovoljenih uporabljenih pogonskih sklopov. Foto: Reuters Verstappna so na zadnjih treh dirkah tekmeci ujeli. V Spaju mu bo še nekoliko težje, saj bo nedeljsko dirko (ob 15. uri) začel s sredine štartne vrste. Prejel bo namreč deset štartnih mest kazni, ker so mu v dirkalnik namestili že peti pogonski sklop. Na sezono je dovoljeno brez kazni uporabiti samo štiri. Enaka kazen čaka tudi Jukija Cunodo (RB). A to še ne pomeni, da Nizozemec ne more zmagati. Pred dvema letoma je v Spaju zmagal povsem iz začelja, saj je ob kazni zaradi menjave motorja dobil še kazen zaradi novega menjalnika. Če bo torej v soboto na kvalifikacijah (ob 16. uri) najhitrejši, bo na štartni vrsti 11. A v igri za "pole position" bo precej voznikov, ob Ferrariju sta na zadnjih dirkah še posebej hitra McLaren in Mercedes. Papaja oranžni so na Hungaroringu dosegli dvojno zmago, srebrna puščica pa je dobila dirki v Silverstonu in na Red Bull Ringu. Še več: obe ekipi sta v Belgijo prišli s številnimi novimi aerodinamičnimi elementi.

Alpine menja šefa ekipe

Nov pretres v ekipi Alpine. Bruno Famin ne bo več vodja ekipe. Njegova naslednika še niso izbrali oziroma vsaj ne sporočili javnosti. V zadnjih dveh letih se je v vodstveni strukturi angleške ekipe s francoskim lastnikom koncernom Renault zgodilo že vrsto sprememb. Pred časom so za svetovalca zaposlili svojega nekdanjega uspešnega šefa ekipe Flavia Briatoreja. Z devetimi osvojenimi točkami so na osmem mestu v konkurenci desetih ekip.

Na treningih razred zase McLaren in Verstappen

Najhitrejši v petek Lando Norris s svojim McLarnom v slovitem zavoju Eau Rouge. Foto: Reuters

Na prostih treningih Verstappen v zadnjem obdobju ni izstopal, zdaj je vendarle dobil prvega v Spaju. Bil je kar pol sekunde hitrejši kot zmagovalec Hungaroringa Oscar Piastri (McLaren) na drugem mestu. Sledili so jima Alex Albon (Williams) in dirkača Mercedesa. Vrstni red je bil torej zelo premešan, bolj reprezentativen je bil drugi. In na drugem sta bila na prvem in drugem mestu še celo sekundo hitrejša dirkača ekipe McLaren, Lando Norris dve desetinki pred Oscarjem Piastrijem. Dve tisočinki za Avstrlcem je na tretjem mestu zaostal Verstappen. Manj kot sekundo sta zaostala samo še Charles Leclerc in Carlos Sainz (oba Ferrari). Ob daljšem krogu, kot je bilo nekaj zadnjih, so razlike precej večje.

VN Belgije, 1. trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:43,372

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,531

3. Alex Albon (Williams) +0,727

4. George Russell (Mercedes) +0,853

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,907

6. Charles Leclers (Ferrari) +0,934

7. Sergio Perez (Red Bull) +0,957

8. Lando Norris (McLaren) +1,043

9. Carlos Sainz (Ferrari) +1,202

10. Lance Stroll (Aston Martin) +1,327

11. Pierre Gasly (Alpine) +1,461

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,549

13. Daniel Ricciardo (RB) +1,578

14. Valtteri Bottas (Sauber) +1,783

15. Logan Sargeant (Williams) +1,939

16. Jiki Cunoda (RB) +2,192

17. Nico Hülkenberg (Haas) +2,273

18. Kevin Magnussen (Haas) +2,440

19. Guanju Džov (Sauber) +2,623

20. Esteban Ocon (Alpine) brez časa

VN Belgije, 2. trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:42,260

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,215

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,217

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,577

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,838

6. George Russell (Mercedes) +1,030

7. Esteban Ocon (Alpine) +1,141

8. Kevin Magnussen (Haas) +1,22

9. Sergio Perez (Red Bull) +1,244

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,259

11. Lance Stroll (Aston Martin) +1,272

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,278

13. Valtteri Bottas (Sauber) +1,415

14. Daniel Ricciardo (RB) +1,563

15. Pierre Gasly (Alpine) +1,569

16. Nico Hülkenberg (Haas) +1,586

17. Alex Albon (Williams) +1,632

18. Logan Sargeant (Williams) +1,966

19. Guanju Džov (Sauber) +2,042

20. Juki Cunoda (RB) +2,088

Hamilton: Obnašati se moraš kot svetovni prvak

Lewis Hamilton mu je dal vedeti, da se kot svetovni prvak, idol mnogim, mora obnašati bolj primerno. Foto: Reuters Ob začetku dirkaškega konca tedna se je še naprej govorilo o Verstappnovih kletvicah v komunikaciji z njegovim dirkaškim inženirjem na Madžarskem. "Če komu ni všeč moje izražanje, naj me pač ne posluša. Naj da potiho. Sam sem zelo ambiciozen," sporoča svetovni prvak, da načina komunikacije ne bo spremenil. Ga je pa zbodel tudi sedemkratni prvak Hamilton: "Moraš biti vodja ekipe, del ekipe. Mogoče ne toliko vodja ekipe, kot se moraš zavedati, da si del velike ekipe. Obnašati se moraš kot svetovni prvak." Britanca so po teh besedah vprašali, kako pa naj se obnaša svetovni prvak, in je odgovoril: "To je dobro vprašanje … Zagotovo ne tako, kot se je on preteklo nedeljo."

Skupni seštevek pred VN Belgije (13/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 265 točk

2. Lando Norris (McLaren) 189

3. Charles Leclerc (Ferrari) 162

4. Carlos Sainz (Ferrari) 154

5. Oscar Piastri (McLaren) 149

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 125

7. Sergio Perez (Red Bull) 124

8. George Russell (Mercedes) 116

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24



1. Red Bull Honda 389 točk

2. McLaren Mercedes 338

3. Ferrari 322

4. Mercedes 241

5. Aston Martin Mercedes 69

6. RB Honda 33