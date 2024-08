Sezona se zapleta: Norris daleč pred Verstappnom

Borba za prvaka formule 1 se očitno res zapleta: vodilni v prvenstvu Max Verstappen je bil na kvalifikacijah v Monzi šele sedmi in kar sedem desetink počasnejši od svojega prvega izzivalca za lovoriko Landa Norrisa, ki je osvojil drugi zaporedni najboljši štartni položaj. Ob McLarnu sta v Italiji od Red Bulla precej hitrejša tudi Mercedes in Ferrari.

Takšne štartne vrste, kot jo bomo videli v nedeljo ob 15. uri na veliki nagradi Italije, pa še nekaj dirk nazaj nismo niti slučajno pričakovali. Zadnje tri sezone in pol skoraj nepremagljivi Red Bull je z obema dirkalnikoma šele v četrti štartni vrsti. Sedmi Max Verstappen, ki je tarnal nad oprijemom, je zaostal skoraj deset desetink, osmi Sergio Perez pa še nekaj tisočink več. V prvi vrsti pa bosta oba dirkača McLarna, Lando Norris in Oscar Piastri. Napredel v McLarnovi ekipi v zadnjem letu je res neverjeten. Norris je torej še drugič zapored na prvem štartnem mestu, mu ni pa do zdaj še nikoli uspelo na štartu ohraniti prvega mesta. Pred tednom dni je sicer sredi dirke prehitel Verstappna in prišel do svoje druge zmage v formuli 1. V skupnem seštevku sezone ju loči še 70 točk.

Charles Leclerc je bil na kvalifikacijah četrti, a je za Norrisom zaostal vsega 134 tisočink. Foto: Reuters Če je imel Red Bull velik zaostanek za Mclarnom, pa sta mu toliko bližjje Mercedes in Ferrari. George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz in Lewis Hamilton so na mestih od tri do šest zaostali le dobro desetinko.

V prvem delu kvalifikacij je bil z 1:19,911 najhitrejši Norris, pa je odpeljal en sam hiter krog. V središču pozornosti je bil novinec Franco Colapinto (Williams). Seveda si je 21-letnik iz Argentine želel uvrstiti v drugi del, a očitno kar nekoliko preveč in je bil v drugem Lesmu preširok. Tako je pokvaril drugi hiter krog in ostal na 18. mestu. Williamsov dirkalnik je sicer hiter za uvrstitve okoli deseterice, Alex Albon je bil v drugem delu kvalifikacij deveti. Brez finalnega dela kvalifikacij je tako na 11. mestu ostal veteran Fernando Alonso (Aston Martin). Z 1:19,641 je bil sicer v drugem delu najhitrejši Hamilton.

VN Italije, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren) 1:19,327

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,109

3. George Russell (Mercedes) +0,113

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,134

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,140

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,186

7. Max Verstappen (Red Bull) +0,695

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,735

9. Alex Albon (Williams) +0,972

10. Nico Hülkenberg (Haas) +1,012



11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (RB)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Esteban Ocon (Alpine)



16. Juki Cunoda (RB)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Franco Colapinto (Williams)

19. Valtteri Bottas (Sauber)

20. Guanju Džov (Sauber)

Tudi razplet tretjega treninga zelo tesen

Lewis Hamilton je dobil tretji prosti trening, a razlike so bile neverjetno majhne. Foto: Reuters Čeprav so se bali, da bo nov asfalt neusmiljen do pnevmatik na njihovem dirkalniku, v petek pa sta tarnala še zaradi visoke temperature v kokpitu, pa je po prostih treningih v Monzi najbolje kazalo voznikoma ekipe Mercedes. Na tretjem treningu sta bila najhitrejša. Hamilton prvi, slabo desetinko za njim Russell. Je pa res, da so bile razlike tako kot v petek zelo majhne: Leclerc, Piastri in Norris so zaostali dobro desetinko, šele šesti Verstappen več kot dve desetinki. Morda se obeta tudi manjše presenečenje, v prvi deseterici sta bila oba voznika ekipe Williams, torej tudi Colapinto, ki bo v nedeljo odpeljal svojo prvo dirko formule 1.

VN Italije, tretji prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:20,117

2. George Russell (Mercedes) +0,093

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,109

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,135

5. Lando Norris (McLaren) +0,145

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,251

7. Carlos Sainz (Ferrari) +0,346

8. Alex Albon (Williams) +0,479

9. Franco Colapinto (Williams) +0,788

10. Nico Hülkenberg (Haas) +0,826

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,851

12. Daniel Ricciardo (RB) +0,960

13. Juki Cunoda (RB) +1,024

14. Pierre Gasly (Alpine) +1,038

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,040

16. Kevin Magnussen (Haas) +1,091

17. Esteban Ocon (Alpine) +1,141

18. Sergio Perez (Red Bull) +1,170

19. Valtteri Bottas (Sauber) +1,240

20. Guanju Džov (Sauber) +1,918