Komisar pojasnil, zakaj Verstappnu zaradi kletvice neobičajna kazen

V svetovnem prvenstvu formule 1 je ta konec tedna še drugi od treh zaporednih brez dirke. Do konca jih je še šest (in trije šprinti), prva čez 14 dni v Austinu v ZDA. Ob boju za naslov prvaka med Maxom Verstappnom, Landom Norrisom in Charlesom Leclercom pa je še naprej vroča tema preklinjanje. Oglasil se je še Johhny Herbert, nekdanji dirkač, zdaj komisar, ki je bil del komisarske ekipe, ki je aktualnega prvaka za besedo na j, kaznovala z družbenokoristnim delom.

V zadnjih letih smo med dirkami formule 1 dobili še dodaten vpogled v zakulisje dirkanja, ko lahko slišimo številne radijske pogovore med dirkači in njihovimi inženirji in šefi ekip. Vozniki tako razkrijejo svojo pravo plat, kar nekaj pa je takih, ki ob tem tudi preklinjajo. In predsednik krovne organizacije tega tekmovanja Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) Mohammed Ben Sulayem ima kletvic dovolj. "Naš šport mora biti drugačen kot rap glasba. Nismo raparji. Kolikokrat oni rečejo besedo na j v eni minuti? Mi nismo tako. Oni so taki, mi nismo," je nedavno v pogovoru za motosport.com dejal predsednik Fie. Dirkačem, še posebej Lewisu Hamiltonu, te besede niso bile všeč, češ da so bile rasistične.

Ko je z besedo na j Verstappen pred dirko za VN Singapurja opisal svoj dirkalnik kar na uradni novinarski konferenci, so imeli tega dovolj tudi komisarji. In so mu izrekli kazen, ki je v formuli 1 še nismo videli - družbenokoristno delo.

Johnny Herbert Foto: Guliverimage Zdaj se je na to temo oglasil še Johnny Herbert. Nekdanji dirkač je danes komisar na dirkah, bil je tudi v Singapurju. Pravi, da kazen Verstappnu niso izrekli kot odziv na predsednikove besede. "Na novinarski konferenci je Max uporabil besedo na j. Novinarske konference gredo v svet. Toliko preklinjanja v formuli 1 še ni bilo. Novinarska konferenca res ni kraj zanj. Nekateri novinarji pravijo, da želimo iz dirkačev narediti robote. A temu ni tako. Samo prosimo jih naj manj preklinjajo. In to mislim, da je tudi prav. Saj večina dirkačev ne preklinja."

Komisarji so se v Singapurju z aktualnim svetovnim prvakom na to temo pogovarjali skoraj 30 minut. "Komisarji imamo več možnosti za kaznovanje. Lahko bi mu naložili denarno kazen, a smo imeli občutek, da bo bolj koristno, če naredi nekaj družbeno odgovornega. Zdaj se morata Max in FIA odločiti, kaj to bo." Verstappen se s kaznijo ne strinja, na naslednji novinarski konferenci je protestno odgovarjal z zelo kratkimi odgovori.

Maxov oče Jos Verstappen je kazen svojemu sinu označil za najbolj neumno stvar v formuli 1 doslej, svetovalec Red Bullove ekipe Helmut Marko pa pravi, da javnost ne jemlje dovolj resno Maxove grožnje, da bo predčasno sklenil kariero v tem tekmovanju.