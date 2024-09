O tej potezi je sicer že julija govoril nekdanji šef Alpina Bruno Famin. Pričakovati je, da bo Alpinu motorje od leta 2026, ko v veljavo stopijo nova obsežna pravila Mednarodne avtomobilistične zveze, dobavljal Mercedes, dodaja AFP.

Renault je v karavano formule 1 vstopil leta 1977. V dosedanjih 47 letih se je francoski avtomobilski koncern podpisal pod pet dirkaških ter šest konstruktorskih naslovov.

Del tovarne v Viry-Chatillonu blizu Pariza, ki je skrbel za visokozmogljive motorje F1, bodo v nekaj letih transformirali v obrat za izdelavo Renaultovih in Alpinovih avtomobilov. Motorje za najbolj tehnološko dovršeni avtomobilistični šport bodo tam izdelovali do konca sezone 2025, so še sporočili v izjavi za javnost.

Alpine, ki ga kot edinega v formuli 1 poganjajo Renaultovi motorji, to sezono zaseda predzadnje deveto mesto z vsega 13 osvojenimi točkami. Letos zanj dirkata Francoza Pierre Gasly in Esteban Ocon, prihodnjo sezono pa bo Ocona zamenjal Avstralec Jack Doohan, sin legendarnega motociklista Micka Doohana.

Naslednja dirka bo med 18. in 20. oktobrom, ko bo na sporedu velika nagrada ZDA v Austinu.

