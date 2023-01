Villeneuve pri 52 letih po trojno krono

Svetovni prvak formule 1 leta 1997 Foto: Guliver Image Enotne definicije, kaj sodi v trojno krono avtomotošporta, ni. Nekateri menijo, da naslov svetovnega prvaka v formuli 1, zmaga na dirki 24 ur Le Mansa in zmaga na 500 milj Indianapolisa. Drugi pa da zmaga na treh najbolj prestižnih in najstarejših dirkah: Indy 500 (prvič 1911), 24 ur Le Mansa (1923) in VN Monaka (1929). Britanec Graham Hill je po obeh definicijah edini, ki jo je doslej osvojil. Devetnajst dirkačev je nastopilo na vseh treh dirkah in zmagalo vsaj na eni. Dva sta zmagala na dveh dirkah: Juan Pablo Montoya (Monako, Indianapolis) in Fernando Alonso (Monako, Le Mans). Slednji ima tudi naslov prvaka formule 1. Jacques Villeneuve pa ima dve kroni po prvi definiciji: naslov prvaka v formuli 1 (v Monaku ni zmagal) in zmago na dirki Indy 500.

Potrditev, da Vanwall prihaja v Le Mans z avstrijsko ekipo Floyd Vanwall Racing:

Zmagovalec 11 dirk formule 1 in prvak iz sezone 1997 Jacques Villeneuve bo letos dopolnil 52 let. In vrača se na asfalt. Legendarna britanska znamka Vanwall, ki je bila leta 1958 svetovni konstruktorski prvak v formuli 1, se podaja v svetovno vzdržljivostno prvenstvo in s tem tudi na dirko 24 ur Le Mansa. Projekt vodi Collin Kolles, ki je pred leti delal tudi v formuli 1. In k sodelovanju je povabil Villeneuva. Decembra je Kanadčan preizkusil Vanwall Vandervell 680, zdaj pa je padla odločitev, da bo zares član Vanwallove ekipe. Villeneuve, ki si bo dirkalnik delil z Estebanom Guerrierijem in Tomom Dillmannom, je v Le Mansu dvakrat že tekmoval. S Peugeotom je bil leta 2008 drugi.

Villeneuve na decembrskem testiranju (saj se še spomnite njegove čelade):

Na 24-urni dirki v Le Mansu sicer zadnjih pet let dominira Toyota, ki bo imela letos na štartu dva dirkalnika. Prvega bodo upravljali Mike Conway, Kamui Kobajaši in Jose Maria Lopez, drugega pa Rjo Hirakawa, Brendon Hartley in Sebastien Buemi. Dirka 24 ur Le Mansa letos praznuje svojo 100. obletnico. Potekala bo 10. in 11. junija.