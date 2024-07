Slovaške oblasti prekvalificirale atentat na Fica: gre za teroristični napad

Slovaške oblasti so poskus atentata na premierja Roberta Fica prekvalificirale, preiskujejo ga kot teroristični napad in ne kot poskus umora, je danes sporočilo generalno državno tožilstvo v Bratislavi. Obtožbe zoper domnevnega napadalca, ki je sredi maja streljal na premierja, so se prvotno nanašale na naklepni umor.