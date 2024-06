Fico prvič po poskusu atentata nagovoril Slovake

"Do neznanca, ki me je ustrelil, ne čutim nobenega sovraštva. Oproščam mu in naj v svoji glavi uredi, kaj je storil in zakaj je to storil," je v posnetku objavljenem na Facebooku izjavil Fico, ki je bil videti miren, a je govoril z dolgimi premori. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko do konca meseca nadaljeval z opravljanjem dolžnosti predsednika vlade, je še dodal.

Foto: Reuters

59-letni slovaški premier je bil 15. maja med srečanjem s podporniki po seji vlade v mestu Handlova večkrat ustreljen. Za poskus naklepnega umora so slovaški organi pregona obtožili 71-letnega Juraja Cintulo, ki je v priporu.



Fica so medtem v četrtek po več operacijah v bolnišnici v Banski Bystrici prepeljali v Bratislavo, kjer nadaljuje zdravljenje v domači oskrbi.