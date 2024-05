Ekipa preiskuje možnost, da napada na slovaškega premierja Roberta Fica v sredo ni izvedel volk samotar, je v nedeljo novinarjem povedal slovaški notranji minister Matus Sutaj Estok.

Domnevnega napadalca uradno niso imenovali, vendar ga slovaška poročila v veliki meri identificirajo kot 71-letnega Juraja Cintulo iz mesta Levice. Lokalni mediji ga opisujejo kot pesnika, ki je sodeloval v političnih organizacijah z različnimi ideologijami. Po sredinem napadu so ga do sojenja pridržali.

Ustanovljena je bila preiskovalna skupina, ki bo preučila, ali je napadalec deloval v skupini

Na nedeljski tiskovni konferenci je Estok dejal, da so ustanovili preiskovalno skupino, ki bo tudi preučila, ali je osumljenec deloval v določeni skupini ljudi.

Dejal je, da to temelji na informacijah obveščevalnih služb, ki so ugotovile, da sta bila dve uri po napadu in po tem, ko je bil osumljenec pridržan, izbrisana njegov Facebook in zgodovina komunikacije. Estok je povedal tudi, da je osumljenec prej sodeloval v protivladnih protestih.

Podpredsednik vlade Robert Kalinak je na tiskovni konferenci dejal, da Fičevo življenje ni več v nevarnosti. "Njegovo stanje še vedno zahteva intenzivno nego, a je najhujše, česar smo se bali, minilo. Njegovo stanje je stabilno s pozitivno prognozo," je dejal pred bolnišnico v mestu Banska Bistrica, kjer se zdravi Fico.

Napad je Slovaško močno pretresel

Premiera so ustrelili iz neposredne bližine, ko je pozdravljal privržence po seji vlade v mestecu Handlova. Notranji minister Matus Sutaj Estok je dejal, da bi, če bi eden od strelov šel le nekaj centimetrov višje, zadel premierjeva jetra.

Napad je Slovaško močno pretresel. Odhajajoča slovaška predsednica Zuzana Caputova je v četrtek pozvala k umiritvi in ​​povabila vse voditelje strank na sestanek, na katerem bi razpravljali o političnih napetostih.

Fico se je na Slovaškem po volitvah septembra lani vrnil na oblast na čelu populistično-nacionalistične koalicije. Politično ozračje v državi je od takrat postalo še posebej sovražno, čeprav delitve segajo vsaj v leto 2018, ko so umorili novinarja, ki je preiskoval trditve o korupciji. Fico je bil takrat prisiljen odstopiti zaradi velikih protestov.