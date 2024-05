Kdo je Robert Fico? Populistični premier z naklonjenostjo Putinu.

59-letni Robert Fico velja za enega najizkušenejših slovaških politikov. Že več kot 25 let je aktiven v državni politiki. Slovaški premier je bil že med letoma 2006 in 2010 ter med letoma 2012 in 2018.

Njegova zadnja vlada je v prvih mesecih sprejela več ukrepov. Januarja je ustavila vojaško pomoč Ukrajini, aprila pa potrdila predlog zakona, ki predvideva razpustitev javne radiotelevizije RTVS in njeno preoblikovanje v novo medijsko institucijo.

Do razpustitve RTVS so bili kritični opozicija, novinarji in medijske organizacije, češ da ogroža neodvisnost medijev in da želi vlada RTVS zamenjati s sebi naklonjenim propagandnim medijem. Na Slovaškem so potekali tudi protesti.

Tik pred padcem komunizma se je pridružil komunistični partiji

Fico je po izobrazbi pravnik in prihaja z zahoda Slovaške. Od leta 1994 do leta 2000 je bil predstavnik Slovaške na Evropskem sodišču za človekove pravice. Tik pred padcem komunizma se je pridružil komunistični partiji, kar mu kritiki očitajo še danes. Po žametni revoluciji so komunisti postali Stranka demokratične levice (SDL), leta 1992 je Fico postal eden najmlajših poslancev v parlamentu.

Stranka SDL se je sprva zoperstavljala ostrim gospodarskim in socialnim reformam takratne vlade Mikulaša Dzurinde, kasneje je Fico stranko usmeril bolj v levo z močnim socialnim programom.

V naslednjih letih mu je uspelo združiti skoraj vse slovaške levičarske stranke v stranko Smer, ki je postala najmočnejša politična sila levo od sredine.

Leta 2006 mu je s stranko uspela zgodovinska zmaga in prvič je postal premier. Takrat je med drugim oblikoval koalicijo s skrajno desno Slovaško nacionalno stranko. Po volitvah leta 2010 pa mu kljub zmagi ni uspelo oblikovati koalicije in je šel v opozicijo.

S premierskega položaja ga je odnesel umor preiskovalnega novinarja

Znova mu je uspelo postati premier po predčasnih volitvah leta 2012 in nato še štiri leta kasneje. S premierskega položaja ga je leta 2018 odnesel umor preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka. Umor je takrat sprožil val protivladnih protestov, pojavil se je celo sum, ki se je kasneje izkazal za lažnega, da bi lahko za umorom stala Ficova vlada. Je pa umor razkril široko mrežo korupcije, v katero so bili vpleteni sodniki, tožilci in tudi uradniki, ki jih je imenovala vlada pod vodstvom njegove stranke.

Kazalo je že, da je Ficova politična kariera končana, a v kampanji pred lanskimi parlamentarnimi volitvami je uspešno nagovoril predvsem skrajno leve in skrajno desne volivce.

Razburjal je z izjavami glede Ukrajine, med drugim z izjavo, da se je "vojna v Ukrajini začela leta 2014, ko so ukrajinski fašisti ubijali civilne žrtve ruske narodnosti". Z njo je povzel nedokazane ruske trditve. Dejal je tudi, da ne bi dovolil aretacije ruskega predsednika Vladimirja Putina na slovaških tleh.

Foto: Reuters Večkrat je zagotovil, da bo državo zaščitil pred ponovnim valom migracij. Njegovi nasprotniki so opozarjali, da bo Fico Slovaško neizogibno popeljal v smer madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Ko je postal premier, je izjave glede Ukrajine nekoliko omilil. Slovaška je sicer prenehala dobavljati vojaško pomoč Ukrajini, a na nedavnem skupnem srečanju vlad Slovaške in Ukrajine je bil dosežen dogovor o tesnejšem sodelovanju, Fico je Ukrajini zagotovil tudi podporo pri prizadevanjih za čimprejšnji vstop v EU.

Obseden z močjo

Slovaški sociolog Michal Vasecka je v lani objavljeni biografiji o Ficu zapisal, da je ta obseden z močjo in da "brez dvoma občuduje Putinovo avtoritarnost", piše francoska tiskovna agencija AFP.

Rojen je bil 15. septembra 1964, poročen je z odvetnico Svetlano Ficovo, s katero imata sina. Slovaški mediji so sicer poročali, da par živi ločeno. Znan je po tem, da ima rad hitre avtomobile in drage ure.