Beg mladih na Češko: "Volitve so bile zame zadnja kaplja čez rob"

Potem ko je populist Robert Fico znova prevzel vodenje slovaške vlade, se je okrepil beg možganov iz Slovaške v zahodno sosedo Češko. Odhajajo zlasti mladi, ki so razočarani nad vse bolj nestrpno slovaško družbo in jih vse bolj privlači življenje v bolj liberalni Češki, piše britanski medij The Guardian.

Čeprav je Marek nekaj let študiral in delal v tujini, nikoli ni pričakoval, da bo za vedno zapustil rodno Slovaško. Na vzhodu države je imel skupino tesnih prijateljev in festival, ki ga je vodil. Je didžej in kulturni promotor.

Postaja Slovaška vse bolj skorumpirana?

Toda septembra lani si je premislil po ponovni izvolitvi Roberta Fica, populista, ki je obljubil, da bo ustavil vojaško pomoč Ukrajini, spodbujal konservativne družinske vrednote in dal nagobčnik sodiščem, ki preiskujejo primere korupcije na visoki ravni, povezane z njegovimi zavezniki, piše The Guardian.

"Volitve so bile zame zadnja kaplja," je dejal Marek, ki se je nedavno preselil v Prago. "Ne rečem, da je na Češkem vse idealno, ampak raje sem tukaj kot doma." Tako kot deset tisoče drugih mladih naprednih Slovakov tudi Marek ugotavlja, da je njegova država vse bolj zaprta, skorumpirana in neusklajena z liberalnim Zahodom.

Vsak peti slovaški študenti študira v tujini

Fičeva mešanica nacionalizma, levičarskega populizma in socialnega konservativizma je Slovaško približala Madžarski Viktorja Orbana. Tako kot Orban tudi Fico širi prorusko propagando in skuša utišati neodvisne medije, piše britanski medij.

Lani jeseni je populist Robert Fico še tretjič postal slovaški premier. Liberalni Slovaki so zaradi tega zelo razočarani. Foto: Guliverimage

Država s 5,5 milijona ljudi že desetletja izvaža svojo mlado elito. Po podatkih OECD 20 odstotkov slovaških študentov odide študirat v tujino, na ravni EU je takšnih študentov v povprečju le štiri odstotke. Toda od Fičeve vrnitve se je število še povečalo, je za The Guardian dejal Michal Vašečka, predsednik Bratislavskega političnega inštituta.

Razočarane Slovake privlači Češka

"Mlada generacija ne verjame več v Slovaško," je dejal Vašečka. "Ko enkrat odidejo, se nimajo več za kaj vrniti. Glavno korist od tega odseljevanja ima Češka, ki prejema najboljši del slovaške družbe," je še dodal.

Več kot polovica slovaških študentov, ki diplomirajo na čeških fakultetah, tam na koncu ostane, saj jih pritegnejo živahnejši trg dela, strpnejša družba in minimalne jezikovne ovire.

Polarizacija slovaške družbe

Jakub, 23-letni študent iz osrednje Slovaške, pravi, da je utrujen od skorumpiranega slovaškega poslovnega ozračja, ki se je od Fičeve izvolitve samo še poslabšalo. "Večina ljudi v mojem krogu je popolnoma razočaranih nad volilnim rezultatom in vsaj razmišljajo o odhodu," je dejal in dodal: "Slovaška družba je postala neverjetno polarizirana in veliko je zadržane agresije."

V soboto bo na Slovaškem drugi krog predsedniških volitev, na katerih se bosta spopadla nekdanji premier in Fičev zaveznik Peter Pellegrini (na fotografiji) ter liberalni kandidat Ivan Korčok. Po anketah bo izid zelo tesen. Nekatere ankete dajejo rahlo prednost Pellegriniju, druge Korčoku. Morebitna zmaga Pellegrinija bo še bolj razočarala liberalne Slovake. Foto: Guliverimage

Velik del te agresije je usmerjen proti manjšinam, zlasti proti skupnosti LGBT, ki jo je leta 2022 globoko pretresel umor dveh ljudi pred priljubljenim gejevskim nočnim klubom v Bratislavi. Glede na nedavno raziskavo 55 odstotkov Slovakov meni, da je gibanje LGBT nemoralna in dekadentna ideologija.

Beg kapitala na Češko

Slovaška ne izgublja le možganov, tudi kapital beži. Nekatera največja podjetja v državi, kot sta nepremičninski razvijalec HB Reavis in tehnološki razvijalec Vacuumlabs, so se preselila na Češko, še piše The Guardian.