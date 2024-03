Bo ta mož predsedoval državi, ki jo nekateri zamenjujejo za Slovenijo?

Na Slovaškem bo v soboto prvi krog predsedniških volitev. Po javnomnenjskih anketah bosta največ glasov dobila voditelj socialdemokratske stranke Glas in predsednik slovaškega parlamenta Peter Pellegrini ter nekdanji slovaški zunanji minister in neodvisni kandidat Ivan Korčok, ki ima podporo liberalne stranke Svoboda in solidarnost. Ankete v drugem krogu napovedujejo zmago Pellegrinu.

Slovaški trenutno predseduje liberalka Zuzana Čaputova, ki je zelo priljubljena med volivci, a je junija lani sporočila, da se zaradi osebnih razlogov ne bo potegovala za drugi predsedniški mandat. Septembra lani so imeli Slovaki parlamentarne volitve, na katerih je zmagala socialdemokratska stranka Smer, ki jo vodi proruski Robert Fico. Ta je oktobra lani znova postal premier.

Fico in Pellegrini

Fico je dvakrat že bil slovaški premier. Marca 2018 je odstopil, ker so Slovaki množično šli na ulice zaradi umora Jana Kuciaka (ta je kot novinar raziskoval povezave vladajoče stranke Smer s kriminalnim podzemljem) in njegove zaročenke. Takrat ga je na čelu vlade nadomestil njegov takratni strankarski kolega Peter Pellegrini. Ta se je pozneje sprl s Ficom in ustanovil lastno stranko z imenom Glas oziroma izvirno Hlas.

Po lanskih volitvah sta Fico in Pellegrini spet sodelavca: koalicijo poleg Smeri in Glasu sestavlja še Slovaška narodna stranka. Pellegrini ni postal minister, ampak predsednik slovaškega parlamenta. Zdaj ima dobre možnosti, da postane slovaški predsednik. Po zadnjih javnomnenjskih anketah je Pellegrini na vrhu skupaj z upokojenim diplomatom Ivanom Korčokom.

Spopad Pellegrinija in Korčoka

Pellegrini in Korčok bosta po marčevskih javnomnenjskih napovedih dobila vsak po več kot 30 odstotkov glasov. Preostali kandidati (Štefan Harabin, Igor Matovič, Jan Kubiš, Krisztian Forro, Patrik Dubovsky, Marian Kotleba in Milan Nahlik) so po anketah daleč zadaj. Le Harabinu se nasmiha več kot deset odstotkov glasov, drugi pa bodo po napovedih dobili po nekaj odstotkov ali pa še to ne.

Nekdanjemu slovaškemu zunanjemu ministru in upokojenemu dolgoletnemu diplomatu Ivanu Korčoku se obeta preboj v drugi krog predsedniških volitev, kjer pa mu ankete ne kažejo zmage. Foto: Guliverimage

V drugem krogu, ki bo 6. aprila, pa vse ankete napovedujejo zmago Pellegrinu, ki ima podporo vseh treh koalicijskih strank. Po nekaterih anketah bo njegova zmaga tesna, spet druge napovedujejo njegovo prepričljivo prednost. Če bo Pellegrini zmagal, bo po pričakovanjih podpiral pobude premierja Fice, ki jih je Čaputova zavračala.

Sporne spremembe kazenskega zakonika

Januarja letos je Čaputova odločno zavrnila spremembe kazenskega zakonika, ki jih predlaga Fico. Po njenem spremembe, ki med drugim predvidevajo odpravo posebnega tožilskega urada za pregon najhujšega kriminala, ogrožajo vladavino prava. Spremembe tudi predvidevajo skrčenje dolžine zapornih kazni za korupcijo.