Slovaška dobila prvo predsednico v zgodovini države

Volilnih upravičencev je bilo več kot štiri milijone, izbirali pa so med kandidatoma, ki sta največjo podporo uživala v prvem krogu 16. marca. Zuzana Čaputova je takrat dobila 40,6 odstotka, Maroš Šefčovič pa 18,7 odstotka glasov.

Svojo izvolitev vidi kot znamenje sprememb

V drugem krogu predsedniških volitev je Čaputovi svoj glas namenilo 58,4 odstotka volivcev. S tem je 45-letnica premagala podpredsednika Evropske komisije Šefčoviča, ki je svoji nasprotnici že čestital za zmago.

Po objavi rezultatov se je Čaputova zahvalila volivcem v slovaškem, češkem in madžarskem jeziku ter jeziku romske manjšine. Svojo izvolitev vidi kot znamenje sprememb, je povedala in napovedala "jasno proevropsko držo".

Izid volitev je po njenih besedah znamenje, da "je mogoče zmagati brez napadanja nasprotnikov. Verjamem, da se bo ta trend potrdil tudi na volitvah v Evropski parlament in na slovaških parlamentarnih volitvah prihodnje leto", je dodala.

Uradni rezultati volitev naj bi bili sicer znani danes okoli poldneva, Čaputova pa naj bi zaprisegla 15. junija. Foto: Reuters

Do nekaj tednov pred prvim krogom predsedniških volitev 16. marca je bila Čaputova v javnomnenjskih raziskavah nekje pri dnu. A nato ji je nenadoma priljubljenost začela bliskovito rasti, v anketah je prehitela prvokategornika, podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča, na koncu pa zmagala v prvem in nato še v drugem krogu volitev.

Uspeh Čaputove gre pripisati dejstvu, da pooseblja željo številnih Slovakov po spremembah, je komentiral poznavalec Pavel Haulik. Med vsemi predsedniškimi kandidati ji je tako uspelo najbolje izkoristiti napeto krizno vzdušje, ki v državi vztraja vse od umora raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke februarja lani.

Volilce ji je uspelo prepričati s svojimi mirnimi nastopi

Med predvolilnimi nastopi ji je uspelo jasno predstaviti svoja stališča in želje, ki so pravična Slovaška z več dostojnosti v politiki. Na napade je odgovarjala s potrpežljivostjo, dobro pa je izkoristila tudi spletna družbena omrežja in s tem nagovorila predvsem mlade. Glede umora novinarja Jana Kuciaka pa je Čaputova izrazila prepričanje, da se ne bi zgodil, če slovaški politiki ne bi dovolili vse globljih povezav med državo in oligarhi, povezanimi z mafijo.

Drugi poznavalci pravijo, da je volivce na svojo stran pridobila s svojo podobo, mirnim nastopom in pripravljenostjo brez izmikanja odgovarjati tudi na kočljiva vprašanja. Čaputova se s tem razlikuje od večine slovaških politikov. Foto: Reuters

Nov obraz na političnem parketu

Foto: Reuters Pravnica se je šele konec leta 2017 pridružila novonastali liberalni stranki Napredna Slovaška, ki za zdaj še ni zastopana v parlamentu, a se ji vstop vanj zdaj široko nasmiha.

Januarja lani so jo v stranki izvolili za svojo podpredsednico, pet mesecev pozneje pa izbrali za predsedniško kandidatko. Čaputova se je že po prvem krogu odpovedala položaju v stranki, kot predsednica države namerava iz Napredne Slovaške tudi izstopiti.

Do vstopa v Napredno stranko se Čaputova za politiko ni zanimala. Po študiju prava v Bratislavi, ki ga je zaključila leta 1996, se je osredotočila na svojo odvetniško kariero.

Leta 2001 je začela sodelovati z ugledno civilnodružbeno organizacijo Via Iuris, ki si prizadeva za izboljšanje slovaškega pravnega sistema.

V tem času je slovaška javnost Čaputovo tudi prvič spoznala. V domačem mestu Pezinok v bližini Bratislave se je pridružila kampanji proti postavitvi okolju nevarnega smetišča blizu naseljenih območij. Postala je obraz državljanske nepokorščine, družba se je takrat na Slovaškem prvič postavila po robu politikom in oligarhom.

Očitno je bilo tudi med konservativnimi volivci nezadovoljstvo z aktualnimi političnimi odločevalci globlje od zavračanja liberalnih vrednot. Foto: Reuters

Čaputovi je po več kot desetletje dolgem boju, v katerem je pred sodišči in institucijami zastopala sodržavljane, uspelo doseči zmago na vrhovnem sodišču, ki je leta 2013 razveljavilo dovoljenje za omenjeno deponijo.

Vzrok za to sodbo je bila odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, da imajo državljani pravico soodločanja v gradbenih projektih, ki imajo pomemben vpliv na okolje.

Leta 2016 je Čaputova za svoja prizadevanja dobila nagrado Goldman environmental, ki jo številni označujejo za okoljsko Nobelovo nagrado.

Zagovornica istospolnih porok

Pred volitvami je 21. junija 1973 rojena Čaputova pozornost pritegovala tudi kot ločenka z dvema hčerkama, ki že nekaj let živi z glasbenikom in fotografom Petrom Konecnyjem. Še bolj pa so v tradicionalno globoko katoliški Slovaški obrvi dvigali zaradi njenih liberalnih pogledov.

Foto: Reuters

Čaputova ne zavrača registracije istospolnih zvez ali posvojitev otrok pri istospolnih parih, poleg tega zagovarja pravico žensk do splava. Katoliška cerkev zaradi omenjenih pogledov s kritikami na njen račun ni skoparila.