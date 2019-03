Zaradi suma terorizma nemška policija aretirala deset ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška policija je v zveznih deželah Severno Porenje-Vestfalija in Baden-Württemberg na zahodu države izvedla hišne preiskave, po katerih je aretirala deset domnevnih islamskih skrajnežev, ki jih sumijo terorizma.

Kot je danes pojasnil tiskovni predstavnik tožilstva v Düsseldorfu, so osumljeni načrtovanja kaznivega dejanja, ki bi ogrozilo državo. Dodal je, da sicer ni dokazov o konkretnem napadu ali tarčah napada, zato oblasti preiskujejo morebitno povezanost s skrajno sunitsko skupino Islamska država. "Domnevamo, da gre za frakcijo Islamske države ali njene simpatizerje," je še dejal.

Racije so potekale od petka zjutraj do davi v mestih Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg in Ulm. Eden od aretiranih je iz Tadžikistana, narodnost drugih pa ni znana.