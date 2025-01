Slovaški premier trdi, da v državi deluje skupina strokovnjakov, ki je sodelovala pri protestih v Ukrajini leta 2014 in Gruziji lani. Prepričan je, da namerava skupina zlorabiti miroljubne proteste z zasedbo vladnih stavb, parlamenta in predsedniške palače. Dodal je, da vlada kljub temu ne bo sprejela ukrepov, povezanih z ustavno pravico do zborovanja in organiziranja protestov.

Foto: Reuters