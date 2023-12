Slovaška vlada namerava ukiniti posebno državno tožilstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovaška vlada pod vodstvom premierja Roberta Fica je danes sprejela osnutek zakona za ukinitev posebnega državnega tožilstva, ki se ukvarja z najhujšimi kaznivimi dejanji, vključno s korupcijo. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova in opozicija so bili do načrtov vlade kritični, poroča nemška tiskovna agencija dpa.