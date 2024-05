Predstavniki Evropske unije in voditelji več evropskih držav ostro obsojajo napad na slovaškega premierja Roberta Fica, ki se v bolnišnici bori za življenje. Slovenski premier Robert Golob je ostro obsodil napad in Ficu zaželel čim hitrejše okrevanje. "Pretresen sem nad dogajanjem na Slovaškem. Ostro obsojam napad na slovaškega kolega Fica in mu želim čimprejšnje okrevanje," je na omrežju X zapisal Golob.

Tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar je Ficu zaželela okrevanje in na omrežju X dodala: "Streljanje nanj, lansko streljanje v Beogradu in številni drugi primeri nasilja, ki jih vidimo v družbi, od nas terjajo jasno ukrepanje. Ničelna toleranca do nasilja in ničelna toleranca do brezbrižnosti."

Pred nekaj trenutki sem izvedela, da je bil v poskusu atentata ranjen slovaški premier Robert Fico. Želim mu uspešno okrevanje.



Streljanje nanj, lansko streljanje v Beogradu in številni drugi primeri nasilja, ki jih vidimo v družbi, od nas terjajo jasno ukrepanje. Ničelna… pic.twitter.com/PkGQO1tfsL — Nataša Pirc Musar (@nmusar) May 15, 2024

Na napad se je odzvala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki jo je napad šokiral. "Gre za obsojanja vredno zavržno in nedopustno dejanje, storilci morajo odgovarjati za svoja dejanja. Pozivi k nenasilju, strpnosti in proti hujskaštvu so naša skupna odgovornost," je zapisala na omrežju X.

Atentat na predsednika slovaške vlade Fica je šok. Gre za obsojanja vredno zavržno in nedopustno dejanje, storilci morajo odgovarjati za svoja dejanja. Pozivi k nenasilju, strpnosti in proti hujskaštvu so naša skupna odgovornost. — Tanja Fajon (@tfajon) May 15, 2024

"Napad na slovaškega premierja Roberta Fica nas je šokiral. Molimo za njegovo zdravje in hitro okrevanje. Ostani močna, Slovaška," je na družbenem omrežju X zapisal predsednik SDS Janez Janša.

We are deeply shocked by the attack against Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! Stay strong 🇸🇰 pic.twitter.com/csMkiIhLZX — Janez Janša (@JJansaSDS) May 15, 2024

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je v odzivu sporočila, da "ostro obsoja napad na slovaškega premiera Roberta Fica, kot tudi vsakršno nasilje". Izrazila je tudi "zaskrbljenost nad razvojem zahodnih tipov demokracij, kjer so različne vrste nasilja vedno bolj izražene".

"Ostro obsojam podel napad na slovaškega premierja Roberta Fica. Takšna nasilna dejanja nimajo mesta v naši družbi in spodkopavajo demokracijo, naše najdragocenejše skupno dobro," je na omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Odhajajoča slovaška predsednica Zuzana Čaputova je napad ostro obsodila ter ga označila za okrutnega in neusmiljenega. Kasneje je v ločeni izjavi potrdila, da so napadalca prijeli, incident pa označila kot napad na demokracijo. Kot je opozorila, sovražna retorika v družbi vodi k sovražnim dejanjem.

Na dogodek se je z ogorčenjem odzval tudi naslednik Čaputove Peter Pellegrini, ki je ta napad označil za grožnjo slovaški demokraciji brez primere.

"Vsakršno nasilje nedvoumno in ostro obsojamo. Verjamemo, da bo premier Fico v redu in da bo to grozovito dejanje čim prej razjasnjeno," se je odzval nasledsednik Napredne Slovaške Michal Šimečka.

Predsednik SNS Andrej Danko je izrazil podporo stranki Smer-SD in premierju Robertu Ficu in verjame, da bodo okoliščine raziskali. Po njegovih besedah ​​je očitno, da je napad posledica družbenega konflikta.

Na atentat na predsednika vlade se je odzval tudi nekdanji češki premier Andrej Babiš: "Grozljive novice iz Slovaške. Molim za Roberta Fica, veliko moči njemu, vsem njegovim ljubljenim in vsej Slovaški."

"Novica o napadu na slovaškega premierja Fica me je pretresla. Nič ne more opravičiti nasilja ali takšnih napadov. V mislih sem s predsednikom vlade in njegovo družino," je prav tako na omrežju X sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

"Šokiran in zgrožen sem nad streljanjem na predsednika vlade Roberta Fica. Želim mu moči za hitro okrevanje. V mislih sem z Robertom Ficom, njegovimi bližnjimi in prebivalci Slovaške," pa je v objavi na omrežju X zapisal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

Na napad so se odzvali tudi voditelji številnih evropskih držav, med njimi nemški kancler Olaf Scholz, madžarski premier Viktor Orban, srbski predsednik Aleksandar Vučić, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in češki predsednik Petr Pavel.

"Novica o strahopetnem napadu na slovaškega predsednika vlade Fica me je globoko pretresla. Takšno nasilje v evropski politiki ne sme obstajati. V mislih sem z Robertom Ficom, njegovo družino in državljani Slovaške," je na omrežju X zapisal Scholz.

"Globoko sem pretresen zaradi grozljivega napada na mojega prijatelja, predsednika vlade Roberta Fica. Molimo za njegovo zdravje in hitro okrevanje! Bog blagoslovi njega in njegovo državo," pa je sporočil madžarski premier Orban.

Pretresenost zaradi napada na slovaškega premierja je v objavi na omrežju X izrazil tudi Vučić, ki je Fica prav tako označil za osebnega prijatelja in tudi prijatelja Srbije. Dodal je, da moli zanj in za njegovo zdravje.

"Ostro obsojamo nasilje nad premierjem naše sosednje in partnerske države. Moramo si prizadevati, da nasilje ne bi postalo norma v nobeni državi, obliki ali sferi. Iskreno upamo, da bo Robert Fico kmalu okreval, in izražamo solidarnost s prebivalci Slovaške," je zapisal Zelenski.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling.



We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

"Napad na slovaškega premierja je opozorilo, kako daleč lahko vodi poglabljanje sovražnosti in agresije v družbi. Robertu Ficu želim, da bi iz tega incidenta izšel brez posledic," pa je sporočil češki predsednik Pavel.

Krajše izjave, v katerih so izrazili pretresenost zaradi novice o napadu na Fica in sporočili, da so v mislih s slovaškim premierjem, so objavili tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in premierji Poljske, Velike Britanije in Hrvaške Donald Tusk, Rishi Sunak in Andrej Plenković.

I am deeply shocked by the news of the attack on Prime Minister Robert Fico. I strongly condemn this horrible act of violence. Our thoughts are with PM Fico, his family and the Slovak people. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 15, 2024

Slovaškega premierja Roberta Fica je napadalec trikrat ustrelil, medtem ko se je po srečanju vlade v kraju Handlova na Slovaškem pogovarjal s privrženci. 59-letni Fico je utrpel hude poškodbe in je življenjsko ogrožen, je prek družbenih omrežij sporočila slovaška vlada.

Strelca so že prijeli. Slovaško notranje ministrstvo je sporočilo, da je šlo za poskus atentata.