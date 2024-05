Atentat na slovaškega premierja: Fico je v življenjski nevarnosti, trenutno ga operirajo #foto #video

Na slovaškega premierja Roberta Fica so izvedli atentat. Strelec ga je večkrat zadel v prsni koš in trebuh. Fica so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Bansko Bistrico. Sprva so slovaški mediji poročali, da je stanje 59-letnega Fica resno, a da je zunaj življenjske nevarnosti. Iz kabineta predsednika vlade so nato sporočili, da je v kritičnem stanju. Trenutno ga zdravniki operirajo.

Premier Robert Fico je po seji vlade pozdravljal zbrane pred kulturnim domom v mestu Handlova, 180 kilometrov severovzhodno od prestolnice, ko je odjeknilo več strelov.

Napadalec je sprožil pet strelov, od tega je Fica zadel trikrat, in sicer v prsni koš in trebuh. Predsednika vlade so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Bansko Bistrico.

Roberta Fica so varnostniki nesli v vozilo. Foto: Reuters

Fico se bori za življenje

Sprva so slovaški mediji poročali, da je stanje premierja resno, a da je izven življenjske nevarnosti. Nato so iz njegovega kabineta sporočili, da je v smrtni nevarnosti. Zdravniki ga trenutno operirajo.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Kot je razvidno s fotografij in posnetkov, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je napadalec stal v množici ljudi, ki so prišli pozdravit Fica. Napadalec naj bi zaklical: "Robo, pridi sem," potem pa začel streljati.

Strelca so na kraju pridržali, po prvih informacijah gre za 71-letnega moškega.

Moškega, ki je streljal na predsednika vlade, so na kraju vklenili. Foto: Reuters

Politični voditelji ostro obsodili napad

Odzvala se je slovaška predsednica Zuzana Čaputová in ostro obsodila brutalno in nepremišljeno dejanje.

"Vsakršno nasilje nedvoumno in ostro obsojamo. Verjamemo, da bo premier Fico v redu in da bo to grozovito dejanje čim prej razjasnjeno," se je odzval predsednik Napredne Slovaške Michal Šimečka. Zaradi atentata so odpovedali shod v podporo slovaški javni televiziji.

Predsednik SNS Andrej Danko je izrazil podporo stranki Smer-SD in premierju Robertu Ficu in verjame, da bodo okoliščine raziskali. Po njegovih besedah ​​je očitno, da je napad posledica družbenega konflikta.

Na atentat na predsednika vlade se je odzval tudi nekdanji češki premier Andrej Babiš: "Grozljive novice iz Slovaške. Molim za Roberta Fica, veliko moči njemu, vsem njegovim ljubljenim in vsej Slovaški."

Slovenski predsednik vlade Robert Golob je ostro obsodil napad na slovaškega kolega Roberta Fica. V odzivu na družbenem omrežju X je Golob slovaškemu premierju želel čim hitrejše okrevanje.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: Pretresen sem nad dogajanjem na Slovaškem. Ostro obsojam napad na slovaškega kolego Roberta Fica in mu želim čim hitrejše okrevanje. @SLOinSVK — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 15, 2024

"Atentat na predsednika slovaške vlade Fica je šok. Gre za obsojanja vredno zavržno in nedopustno dejanje, storilci morajo odgovarjati za svoja dejanja," je na družbenem omrežju X zapisala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki se trenutno mudi v Rijadu.

Atentat na predsednika slovaške vlade Fica je šok. Gre za obsojanja vredno zavržno in nedopustno dejanje, storilci morajo odgovarjati za svoja dejanja. Pozivi k nenasilju, strpnosti in proti hujskaštvu so naša skupna odgovornost. — Tanja Fajon (@tfajon) May 15, 2024

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ostro obsodila današnji napad in Ficu zaželela čimprejšnje okrevanje.

Pred nekaj trenutki sem izvedela, da je bil v poskusu atentata ranjen slovaški premier Robert Fico. Želim mu uspešno okrevanje.



Streljanje nanj, lansko streljanje v Beogradu in številni drugi primeri nasilja, ki jih vidimo v družbi, od nas terjajo jasno ukrepanje. Ničelna… pic.twitter.com/PkGQO1tfsL — Nataša Pirc Musar (@nmusar) May 15, 2024

Na družbenem omrežju X se je odzval tudi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković, ki obsoja to grozljivo dejanje nasilja.

I am deeply shocked by the news of the attack on Prime Minister Robert Fico. I strongly condemn this horrible act of violence. Our thoughts are with PM Fico, his family and the Slovak people. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 15, 2024

"Strogo obsojamo to nasilno dejanje proti predsedniku vlade naše sosednje partnerske države. Narediti je treba vse, da zagotovimo, da nasilje ne postane norma v nobeni državi, obliki ali sferi," je med drugim zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling.



We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

Oglasila se je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ostro obsodila napad. "Takšna nasilna dejanja nimajo prostora v naši družbi in spodkopavajo demokracijo, naše najdragocenejše skupno dobro. Moje misli so pri premierju Ficu in njegovi družini," je zapisala.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Več srbskih medijev poroča, da naj bi srbski predsednik Aleksandar Vučić in madžarski premier Viktor Orban obiskala Fica. Orban, Vučić in Fico veljajo za tri evropske voditelje, ki so najbližje Kremlju in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Robert Fico se je po volitvah septembra lani vrnil na oblast na čelu populistično-nacionalistične koalicije. Že v prvih nekaj mesecih je z odločitvami razburil slovaško politično sceno. Tako je januarja ustavil vojaško pomoč Ukrajini, prejšnji mesec pa je podprl načrte za ukinitev javne radiotelevizije, poroča BBC.

Fico je proruski politik, ki je lani oktobra osvojil tretji mandat slovaškega premierja. Okrivil je "ukrajinske naciste in fašiste", da so izzvali ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je začel invazijo na Ukrajino, in ponovil lažno pripoved, s katero je Putin opravičeval svojo vojno, poroča CNN.

Medtem ko je bil v opoziciji, je Fico postal tesen zaveznik madžarskega premierja Viktorja Orbana, zlasti v primerih kritik na račun Evropske unije.