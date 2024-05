Roberta Fica premestili na intenzivni oddelek, ni še zunaj nevarnosti

Slovaški premier Robert Fico, ki je bil v sredo hudo ranjen v poskusu atentata, je prestal peturno operacijo in prišel k zavesti. Direktor bolnišnice je pojasnil, da je njegovo stanje stabilno, a še vedno zelo resno in da so ga premestili na intenzivni oddelek.

Na novinarski konferenci je podpredsednik slovaške vlade in obrambni minister Robert Kalinak dejal, da se je njegovo zdravstveno stanje stabiliziralo, a je še vedno zelo resno. Poudaril je, da premier še ni zunaj nevarnosti.

Novoizvoljeni slovaški predsednik Peter Pellegrini je danes obiskal Fica in govoril z njim. "Samo nekaj minut so mi pustili govoriti z njim, saj potrebuje v trenutnem stanju mir in počitek brez zunanjih motenj," je povedal.