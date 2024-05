Kdo je moški, ki od blizu večkrat ustrelil Roberta Fica?

Jurij Cintula se je pomešal med privržence Roberta Fica in od blizu streljal nanj. Izstrelil je pet nabojev, od tega je Fica zadel trikrat, v trebuh in roko. Očividci, ki so prišli pozdravit Fica, pripovedujejo, da je napadalec najprej zaklical "Robo, pridi sem", potem pa začel streljati. Za orožje, s katerim je streljal, je imel dovoljenje.

"Nimam pojma, kaj je moj oče nameraval in načrtoval, zakaj se je to zgodilo," je očetovo dejanje komentiral sin.

Sosed: Nikoli si nisem mislil, da je sposoben česa takšnega

"Šokiran sem. Bil je spodoben in miren moški," je za britanski Guardian povedal njegov dolgoletni sosed in prijatelj Mile L'udovit.

Občasno sta se pogovarjala o politiki in po njegovih besedah se Cintula ni strinjal z napadi na svobodo govora, ki so se v državi dogajali pod Ficovim vodstvom. "Nikoli pa si ne bi mislil, da je sposoben česa takšnega. Nikoli ni govoril o nasilju," je dejal sosed in dodal: "Nimam razlage, zakaj je naredil, kar je naredil."

Cintula je živel v majhnem mestu Levice. Bil je pisatelj in član Društva pisateljev. Nekaj časa je delal kot varnostnik, zato je imel dovoljenje za posedovanje orožja. Na delovnem mestu v trgovskem središču je bil sam tarča napada, zato je ustanovil Gibanje proti nasilju.

I am outside the apartment block where the reported gunman who shot Slovakian PM lived on the top floor in the sleepy town of Levice. “I am shocked, he was a polite and calm guy,” says his longtime neighbour and friend pic.twitter.com/UCwqIn1cyi — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) May 16, 2024

Notranji minister: Proti napadalcu smo vložili obtožnico zaradi poskusa umora

71-letnega osumljenca so takoj po napadu pridržali in ostaja v priporu. Slovaški notranji minister Matuš Šutaj Eštok je po seji varnostnega sveta potrdil, da so proti napadalcu vložili obtožnico zaradi poskusa umora premierja, za kar mu grozi od 25 let do dosmrtnega zapora.

"Lahko potrdim, da osumljenec ni član nobene radikalizirane politične skupine, ne desne ne leve," je dejal minister po poročanju slovaških medijev. Potrdil je, da je napadalec deloval sam in da se je že prej udeleževal protivladnih protestov. Streljanje je ponovno označil za politično motiviran poskus atentata.

Po besedah slovaškega obrambnega ministra Roberta Kalinaka se je Cintula leta 2016 srečal s pripadniki proruske militantne skupine, po ruski invaziji na Ukrajino pa je zavzel izrazito proukrajinsko stališče.

Kalinak je medije pozval, naj bodo previdni pri poročanju in naj ne širijo morebitnih neresničnih informacij glede napada na premierja. Kot je dodal, ne nameravajo uvesti izrednih razmer, bodo pa okrepili varovanje politikov in drugih oseb, ki bi lahko bile ogrožene, vključno z novinarji.