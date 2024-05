Slovaški premier ostaja na intenzivni negi

Slovaški premier Robert Fico ostaja na intenzivni negi v bolnišnici v Banski Bystrici, kamor so ga prepeljali v sredo po strelskem napadu. Odhajajoča slovaška predsednica Zuzana Čaputova je za torek k sebi povabila predstavnike vseh strank, da bi skušali skupaj najti rešitev za zmanjšanje napetosti v državi.

Slovaška vlada je danes medije, politike in javnost znova pozvala, naj ne širijo dezinformacij ali lažnih novic glede poskusa atentata na premierja. Medije so še pozvali, naj omejijo razprave na svojih spletnih straneh in omrežjih, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Čaputova, ki je po napadu pozvala stranke, naj umirijo retoriko, namerava skupaj s svojim naslednikom Petrom Pellegrinijem v torek voditi srečanje s predstavniki strank glede političnih napetosti.

Premier Fico Foto: Reuters

Moški je v sredo v kraju Handlova večkrat ustrelil slovaškega premierja, ko se je ta rokoval s privrženci po srečanju vlade. Hudo ranjenega Fica so nemudoma odpeljali v bolnišnico, domnevnega strelca pa aretirali. Fičevo stanje je bilo zelo hudo, vendar jim ga je uspelo rešiti. Trenutno ostaja na intenzivni negi. Pellegrini je v četrtek sporočil, da ga je obiskal v bolnišnici in da sta govorila.

Policija je danes preiskala dom moškega, ki so ga obtožili poskusa umora premierja. Preiskava v kraju Levice je trajala več ur, na njej pa je bil prisoten tudi obtoženec, domnevno 71-letni Juraj Cintula, poroča francoska tiskovna agencija AFP.