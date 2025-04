Mladoletnik domnevno ubil svoje starše, pripravljen je imel tudi načrt za atentat na Trumpa

Mladoletnik iz Wisconsina, ki je domnevno ubil svoje starše, je pri sebi hranil tudi načrte za atentat na predsednika Donalda Trumpa, so ugotovili ameriški preiskovalci. Starše naj bi umoril zato, da bi pridobil finančna sredstva in avtonomijo za izvedbo svojega načrta, po izvedbi dejanja pa je nameraval pobegniti v Ukrajino. Izražal je prepričanja o nadvladi bele rase in hvalil Hitlerja, je še razvidno iz dokumentov, ki so jih našli pri mladoletniku.

Policija iz Wisconsina je pri mladoletnem Nikiti Casapau, ki je osumljen umora svoji staršev, med preiskavo našla pisne dokumente in sporočila, v katerih je 17-letnik pozival k atentatu na ameriškega predsednika Donalda Trumpa in strmoglavljenju ameriške vlade. Policija sumi, da je bil domnevni umor njegovih staršev poskus, da bi pridobil finančna sredstva in avtonomijo za izvedbo svojega načrta.

Nikita Casap, 17, allegedly killed his mother and stepfather in their Wisconsin home in February as part of a plan to take down President Trump. #DailyExpress https://t.co/2INEjkddCZ pic.twitter.com/Y34IjHJBVI — Daily Express (@Daily_Express) April 13, 2025

Starša so našli mrtva dva tedna po umoru

Policija meni, da sta bila osumljenčeva mati Tatiana Casap in njegov očim Donald Mayer umorjena 11. februarja. Oba sta bila najdena mrtva več kot dva tedna pozneje, 28. februarja, ko so namestniki šerifa okrožja Waukesha opravili preiskavo v družinski hiši.

Osumljenca v času preiskave ni bilo v hiši, prav tako ne očimovega SUV, zato so ga oblasti označile za ukradenega. Tisti večer so policisti policijskega oddelka WaKeeney v Kansasu ustavili omenjeno vozilo in ugotovili, da ga je vozil osumljenec, torej 17-letni Casap. V vozilu so oblasti našle 14 tisoč dolarjev v bankovcih po sto dolarjev, več kot 14 tisoč dolarjev vreden nakit in revolver 357 Magnum, ki ga je kupil Mayer.

When a white Nazi cult member wants to kill Trump, you know that things in this country are really fucked up.



“Wisconsin 17-year-old Nikita Casap murdered his parents to fund a plot to kill President Trump and spark a revolution to “save the White race.” pic.twitter.com/sT6vnuuG4k — Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) April 13, 2025

Na telefonu osumljenca našli načrt za atentat na Trumpa

Urad šerifa okrožja Waukesha je pridobil nalog za preiskavo in na Casapovem telefonu našel gradivo, ki prikazuje načrt za atentat na predsednika Donalda Trumpa, teroristični napad in izdelavo bomb. Tristranski dokument, ki ga je našel FBI, je pozival k Trumpovemu umoru, "s čimer bi ustvaril politično revolucijo v ZDA in rešil belo raso", je pisalo v dokumentih.

"Mislim, da je precej očitno, zakaj mislim posebej na Trumpa. Če se znebimo predsednika in morda podpredsednika, bo to zagotovo prineslo nekaj kaosa," je zapisano v enem od odlomkov iz dokumenta. Dokument je vseboval tudi slike Adolfa Hitlerja skupaj z besedilom: "Pozdrav Hitlerju, pozdrav beli rasi, pozdrav zmagi." FBI je poleg tega našel sliko in sporočila na njegovem telefonu z informacijami o tem, kako za napad uporabiti dron.

Svoje načrte je zaupal sošolcu

Sošolec 17-letnika je šerifovemu uradu marca povedal, da mu je Casap dejal, da namerava ubiti svoje starše, vendar ni imel dostopa do pištole, piše v pisni izjavi. Casap je sošolcu povedal še, da bi se spoprijateljil z nekom, ki bi imel pištolo in bi mu jo ukradel, pa tudi da je bil v stiku z nekom v Rusiji ter da sta načrtovala strmoglavljenje ameriške vlade in atentat na Trumpa.

Nameraval je pobegniti v Ukrajino

Našli so tudi sporočila, v katerih je pisalo, da namerava Casap zapustiti ZDA in oditi v Ukrajino. V enem od sporočil, ki jih je objavil na Telegramu, je spraševal: "Torej, ko bom v Ukrajini, bom lahko živel normalno življenje? Tudi ko se izve, da sem to storil?"

Najstnik je obtožen devetih kaznivih dejanj, vključno z umorom prve stopnje in skrivanjem trupel, zvezni preiskovalci pa preiskujejo še izdelavo načrta za atentat na predsednika, zaroto in uporabo orožja za množično uničevanje. Naslednji narok ga čaka 7. maja, ko mu bodo tudi uradno očitana kazniva dejanja. Trenutno je v pridržanju.