"Potrdili smo identiteto 25.528 padlih ruskih vojakov" #vŽivo

9.23 Ukrajina: Uničili smo skladišče streliva v Hersonu

8.30 Mediazona: Potrdili smo identiteto več kot 25 tisoč umrlih ruskih vojakov

Ukrajinske sile poročajo, da so uničile "pomembno" skladišče streliva v bližini zasedenega pristaniškega mesta Henichesk v južni regiji Herson, je povedal tiskovni predstavnik vojaške uprave v Odesi Sergej Bratčuk.

"Naše oborožene sile so zjutraj zadale dober in zelo glasen udarec v vasi Rikove v okrožju Heničesk na začasno okupiranem ozemlju regije Herson," je povedal v jutranjem video sporočilu.

Reuters informacij ni mogel neodvisno preveriti. Rusija domnevnega napada ni komentirala. Rikove se nahaja približno 20 kilometrov od Heničeska, pristaniškega mesta ob Azovskem morju v južni Ukrajini, ki je bilo okupirano od prvih dni ruske invazije na Ukrajino februarja 2022.

Ruski neodvisni medij Mediazona je v sodelovanju z BBC potrdil identiteto 25.528 padlih ruskih vojakov, ki so življenje izgubili v zadnjih 15 mesecih.

Od zadnje posodobitve 4. junija je bilo na seznam žrtev dodanih skupaj 1.058 imen. Novinarji in prostovoljci so identificirali približno 4.721 nekdanjih zapornikov in več kot 1.853 plačancev, ki so umrli v Ukrajini. Precejšen del podatkov zbirajo z obiski pokopališč, za kar so angažirali prostovoljce.

V poročilu je še zapisano, da si rusko obrambno ministrstvo prizadeva, da regionalne oblasti ne bi objavile osmrtnic vojakov, padlih v Ukrajini.