Putin: Zelenski je sramota za judovski narod. Ne šalim se. #vŽivo

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek na gospodarskem forumu SPIEF v Sankt Peterburgu ocenil, da je rusko gospodarstvo vzdržalo pritisk zahodnih sankcij zaradi napada na Ukrajino in za letos napovedal njegovo rast za do dva odstotka. Ob tem je dejal tudi, da ukrajinska protiofenziva nima možnosti za uspeh.

8.00 Putin napovedal rast ruskega gospodarstva in neuspeh ukrajinske protiofenzive

"Strategija, ki so jo izbrala država in podjetja, je delovala," je dejal Putin in napovedal, da bo ruska gospodarska rast letos dosegla od 1,5 do dva odstotka. Dodal je, da je inflacija v Rusiji nižja kot v evrskem območju.

Ruski predsednik je v govoru na forumu pojasnil tudi primanjkljaj v zveznem proračunu. Foto: Reuters

Ta je po njegovih besedah nastal zaradi prenesenih izdatkov za državno infrastrukturo. Ob tem je priznal večjo porabo na področju obrambe, ki da je bila nujna za "zaščito suverenosti Rusije".

Kot je še dejal Putin, je Rusija dobro prestala odhod zahodnih podjetij iz države, državna politika pa je po njegovih besedah zdaj osredotočena na zaščito ruskega gospodarstva.

Obenem je zagotovil, da Rusija ne bo zaprla vrat tujim vlagateljem. Foto: Reuters

Ocenil je še, da ukrajinska protiofenziva v regiji Zaporožje, kot tudi drugod, nima možnosti za uspeh in da o tem ne dvomi. O ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem pa je dejal, da je "sramota za judovski narod". "Imam veliko judovskih prijateljev /.../ Pravijo, da Zelenski ni Jud, da je sramota za judovski narod," je povedal zbranim in dodal, da se ne šali.

Putin je še potrdil, da so v Belorusiji namestili prve kose taktičnega jedrskega orožja. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je sicer že prejšnji mesec dejal, da je Rusija začela nameščati jedrsko orožje v njegovi državi, a Moskva doslej tega ni potrdila.

"Zgodilo se je, prve jedrske konice so bile nameščene na beloruskem ozemlju. To je prva serija. Do konca leta bomo delo končali," je po poročanju tujih tiskovnih agencij, ki se sklicujejo na ruski Tass, dejal Putin.

Zatrdil je tudi, da se z Natom ne bo pogajal o zmanjšanju količine jedrskega orožja. "Imamo več takega orožja kot Nato. To vedo in vselej so nas skušali v pogovorih prepričati o zmanjšanju. Ampak, naj gredo k vragu, kot pravijo ljudje," je zbranim v Sankt Peterburgu dejal Putin.