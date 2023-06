Rusi krepijo nočne napade: v Odesi več mrtvih in ranjenih #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



7.44 Ukrajina: Rusi pripravljajo novo katastrofo

7.33 Več mrtvih v ruskem raketnem napadu v Odesi

Rusija pripravlja "katastrofo" v kemični tovarni Titan na priključenem polotoku Krim, trdi kijevska vojaška obveščevalna agencija GUR. Ruske sile po njihovih navedbah razstreljujejo delavnice tovarne v mestu Armiansk na severnem delu krimskega polotoka.

"Teroristični napad na družbo Krimski Titan, na katerega se pripravljajo ruski okupatorji, bi pomenil katastrofo in imel grozljive posledice," opozarja ukrajinska obveščevalna agencija. Proizvodni procesi v tovarni Krimski Titan so bili zaradi uničenja jezu Nova Kahovka kritično moteni.

"V začasno okupiranem mestu Armiansk na severu Krimskega polotoka se Rusi pripravljajo na evakuacijo tako predstavnikov okupacijske uprave kot lokalnega prebivalstva," še navajajo kijevski obveščevalci.

Tiskovni predstavnik vojaške administracije v Odesi Sergij Bratčuk je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na Telegramu sporočil, da je Rusija štiri manevrirne rakete tipa kalibr izstrelila z ladje v Črnem morju. Dve je uničila ukrajinska protiletalska obramba.

Ena raketa je zadela skladišče maloprodajne verige in ubila tri zaposlene, sedem pa jih je ranila. Obstaja tudi možnost, da so nekateri še pod ruševinami, je dodal. V eksploziji je bilo po njegovih besedah uničenih tisoč kvadratnih metrov skladiščnih prostorov, izbruhnil je tudi požar.

⚡️Three killed, at least 13 injured in Russia's overnight missile strike on Odesa



Three people were killed, and at least 13 were injured after Russia launched a missile attack at the southern city of Odesa overnight on June 14, Ukraine's Southern Command reported.



The command… pic.twitter.com/W913BQrwEu