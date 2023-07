V ruskem obstreljevanju 20 ranjenih, med njimi tudi otroci #vŽivo

Ruske sile so ponoči obstreljevale ukrajinski pristaniški mesti Odesa in Mikolajev ob Črnem morju, pri čemer je bilo skupno ranjenih 20 ljudi, so danes zjutraj sporočile tamkajšnje oblasti. Medtem je v ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na zasedenem polotoku Krim umrl en človek, je sporočil proruski guverner Krima.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



8.06 Rusija obstreljevala Odeso in Mikolajev, v ukrajinskem napadu na Krim umrl en človek

7.51 ZDA naznanile še za 1,3 milijarde dolarjev vojaške pomoči Ukrajini

8.06 Rusija obstreljevala Odeso in Mikolajev, v ukrajinskem napadu na Krim umrl en človek

"Rusi so zadeli središče mesta," je na Telegramu zapisal guverner ukrajinske regije Mikolajev Vitalij Kim. Dodal je, da je bilo 18 ljudi ranjenih, devet jih je bilo hospitaliziranih, med njimi pet otrok. Več podrobnosti o napadu ni razkril, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske zračne sile so pred tem ponoči razglasile alarm tudi za pristaniško mesto Odesa in istoimensko regijo ob Črnem morju ter več drugih regij. Navedli so, da so zaznali izstrelitev raket proti regiji na jugu Ukrajine.

"Zaradi ruskega napada je v središču Odese prišlo do uničenja," je na Telegramu zapisal guverner Oleg Kiper. "Imamo informacije o dveh hospitaliziranih osebah," je dodal, več podrobnosti pa ni navedel.

Oblasti v Kijevu so v sredo trdile tudi, da je Rusija v napadih v okolici Odese uničila 60 tisoč ton žita, namenjenega za izvoz, potem ko je Moskva v začetku tedna odstopila od dogovora o izvozu žita prek Črnega morja. V sredo so nato oblasti v Moskvi sporočile, da bodo ladje, ki bodo plule blizu ukrajinskih pristanišč, obravnavali kot potencialne prevoznice vojaškega tovora.

Pristanišča v Odesi in okolici so ključna tranzitna vozlišča za izvoz žita iz Ukrajine. Podobno velja za Mikolajev, ki leži nekoliko bolj v notranjosti proti vzhodu in je približno 200 kilometrov oddaljen od zasedenega polotoka Krim, ki si ga je leta 2014 nezakonito priključila Rusija.

Proruske oblasti na Krimu so danes zjutraj sporočile, da je bila v ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na eno od naselij na severozahodu tega polotoka ubita najstnica. "Njeni družini bomo zagotovili vso potrebno pomoč," je dejal ruski guverner Krima Sergej Aksjonov.

Poročilo o ukrajinskem napadu na Krim prihaja le dan po tem, ko so na polotoku zaradi požara na vojaškem vadišču evakuirali več kot 2.000 civilistov. Ruski mediji so poročali o eksplozijah, Kijev pa je trdil, da je na Krimu uspešno izvedel operacijo.

7.51 ZDA naznanile še za 1,3 milijarde dolarjev vojaške pomoči Ukrajini

Pentagon je v sredo sporočil, da ZDA namenjajo Ukrajini dodatno vojaško pomoč v vrednosti 1,3 milijarde dolarjev, kar dviguje skupno vrednost ameriške vojaške pomoči Ukrajini od začetka ruske invazije na 42 milijard dolarjev.

Pentagon je sporočil, da gre za pokrivanje nujnih potreb ukrajinske vojske, ki je sredi protiofenzive, in za dolgoročno utrjevanje obrambnih zmogljivosti ukrajinskih sil.

Dodatna pomoč, ki bo v Ukrajino prispela šele čez nekaj mesecev, zajema sisteme za zračno obrambo NASAM, rakete proti tankom TOW, 152-milimetrske topovske granate, brezpilotne letalnike, sisteme za obrambo proti brezpilotnim letalnikom, različno strelivo in drugo pomoč.

Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je ob tem dejal, da ameriška prizadevanja za utrditev ukrajinske obrambe s tem še zdaleč niso končana.

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Mark Milley je glede poteka ukrajinske protiofenzive dejal, da Ukrajinci trenutno ohranjajo svoje bojne zmogljivosti ter se počasi in zanesljivo prebijajo čez minska polja ruske vojske. Dodal je, da je še prezgodaj za ocene o uspehu protiofenzive, in ocenil, da bo ta proces dolg.