"Putin je bližje Hitlerju kot komunistom"

Putinova Rusija je najbližje fašizmu vse od časov Hitlerjeve Nemčije in Mussolinijeve Italije, je prepričan ameriški filozof in strokovnjak za fašistične režime Jason Stanley.

"Fašistične stranke in gibanja obstajajo vedno in povsod. Vprašanje je, ali vlada ustvarja pogoje za njihov odločilen vpliv. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je to uspelo," je v intervjuju za ukrajinski spletni medij Babel povedal profesor na ameriški univerzi Yale Jason Stanley.

Stanley, ki je letos avgusta v Kijevu ukrajinskim študentom predaval o fašizmu in imperializmu, je pojasnil, da je razlika med fašizmom nacistične Nemčije in fašizmom Putinove Rusije le v tem, da je v nacistični Nemčiji vse temeljilo na rasi, medtem ko sta osnova ruskega fašizma jezik in kultura. "In zdaj vemo, da lahko jezikovni in kulturni nacionalizem vodita tudi v genocid," je dodal.

Jason Stanley o vojni v Ukrajini:

Na vprašanje ukrajinskega novinarja, ali ni ironija, da Rusi, ki so nekoč upravičeno veljali za zmagovalce nad fašizmom in ki zdaj izvajajo fašizem, svojo vojno imenujejo "antifašistična", je Stanley odgovoril, da ni treba biti pozoren na besede, ampak na ideologijo.

"Putin lahko reče, da je osvoboditelj — vendar je bližje Hitlerju kot Brežnjevu (eden od voditeljev Sovjetske zveze, op. p.), bližje ruskemu carju Petru Velikemu kot komunistom. In to je pomemben argument v prid temu, zakaj Rusom ne bi smeli pustiti niti koščka ukrajinske zemlje. Iz istih razlogov, zaradi katerih ni bilo mogoče na primer pustiti Varšave pod nacisti."

Kot pravi Stanley, Putin zdaj govori o Ukrajincih, kot je Hitler govoril o Judih. "Pravi, da Ukrajincev ne more biti in da so vsi Ukrajinci pravzaprav Rusi. To pomeni, da se bo znebil vseh, ki govorijo ukrajinski jezik. Zato se mora končati vsa ta zabloda Zahoda o ukrajinskih ozemeljskih koncesijah Rusiji," je med drugim še povedal v intervjuju.