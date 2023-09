Ruski vojaški bloger razkril, zakaj je Ukrajincem uspel preboj

"Njihova premoč v topništvu, nadzoru in prilagoditvah na zračne napade je zanje odločilna. In njihova prevlada na dvignjenih legah na gričevnatem terenu je za nas zelo slaba," med drugim piše Aleksander Kots, ki velja tudi za Putinovega propagandista.

Pri tem Ukrajinci po Kotsovem mnenju izkoriščajo ruske težave, kot so pomanjkanje brezpilotnih letal in rezervnih baterij. Ruske sile naj bi bile še posebej šibke ponoči, ko ne vidijo ničesar, medtem ko na drugi strani Ukrajinci ponoči opravljajo premike enot. Kot piše nemški medij Focus, ta podatek kaže na rusko pomanjkanje opreme, kot so naprave za nočno opazovanje.

Aleksandr Kots talks about the situation in Klischiivka. Disregarding his intel on positioning, he says Ukrainians have crazy artillery firepower and an advantage in drones. He also says once Ukrainians take a position, they can fill it with concrete and build it up overnight.… pic.twitter.com/0NZqzGxAnT