Informacijski pooblaščenec (IP) je zadevo Jankovićevo pismo vzel pod drobnogled na podlagi prijave, a so ugotovili, da pogoji za informacijo javnega značaja niso izpolnjeni. Občina namreč ne razpolaga z zahtevanim pismom, "hkrati pa tudi ne gre za pismo, ki po vsebini spada na delovno področje organa", so pri IP zapisali v obrazložitev odločbe.

IP je opravil tudi razgovore in t. i. ogled in camera. Janković je pojasnil, da je to njegovo osebno pismo, ki ga je narekoval, ko je bil doma. Ko ga je dobil na vpogled, ga je prebral, podpisal in sporočil vodji kabineta, naj ga pošlje. Poudaril je, da je pismo osebno, odraz prijateljstva in da ga zato ne da na vpogled.

To je, kot izhaja iz odločbe IP, potrdila tudi vodja njegovega kabineta Tanja Dodig Sodnik. Pojasnila je, da je zahtevano pismo poslala od doma s službene elektronske pošte, "ki jo župan po istem postopku občasno uporablja tudi za zasebno elektronsko pošto". Pri tem pisma ni evidentirala v dokumentarni sistem občine, "ker je šlo izključno za zasebno pismo".

Pogoji za poseg v pravico do komunikacijske zasebnosti niso izpolnjeni

Na pismu je bila glava organa, župan pa se je podpisal lastnoročno samo z imenom in brez navedbe funkcije "župan". Pismo ni imelo opravilne številke, vodja njegovega kabineta pa vztraja, da organ tega pisma nima, je navedeno v odločbi.

IP je tako ugotovil, da zahtevano pismo ni v posesti organa, prav tako nima pravne podlage, da bi ga pridobil od pošiljatelja. Prav tako pa nima pristojnosti pregledovati elektronsko pošto posameznih javnih uslužbencev oziroma funkcionarjev. Pogoji za poseg v pravico do komunikacijske zasebnosti Zorana Jankovića niso izpolnjeni, je ugotovil.

IP niti nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo vprašanja, ali bi župan moral zahtevano pismo evidentirati v evidenco dokumentarnega gradiva občine. Prav tako ni pristojen ugotavljati, ali sta uporaba službenega elektronskega naslova za zasebne namene ter uporaba glave organa v zasebnem pismu župana potekali pravilno in skladno s predpisi.

Da je šlo za osebno pismo, po oceni IP "izhaja tudi iz vsebine zahtevanega pisma, ki je bila objavljena na spletni strani srbskega predsednika, saj je pismo napisano v prvi osebi ednine in z ničimer ne omenja organa ali Republike Slovenije".

Ob tem so pojasnili, da zgolj na podlagi dejstva, da je zahtevano pismo vsebovalo glavo organa, ni mogoče narediti sklepa, da pismo spada na delovno področje organa, ker je za to presojo odločilna dejanska vsebina pisma, ki pa ne spada na delovno področje organa. Tudi zakon o lokalni samoupravi med pristojnostmi občine in župana ne navaja izražanja podpore predsedniku tuje države, pojasnjujejo.

"Dejstvo, da gre za posameznika, ki je župan, samo po sebi ne pomeni, da postanejo njegove dejavnosti, ki jih izvaja v popolnoma zasebni sferi, informacije, ki so javne," so še zapisali pri IP.

Opozicija pisma očitno ne bo videla

Janković je pismo, v katerem je Vučiću izrazil podporo in mu ponudil svojo pomoč, poslal konec januarja. Čeprav vseskozi pojasnjuje, da je šlo za zasebno pismo, pa je v javnosti naletel na neodobravanje. Zvrstili so se tudi protesti, na katerih so udeleženci od Jankovića med drugim zahtevali opravičilo prebivalcem Ljubljane. Zaradi Jankovićeve podpore Vučiću je odstopila komisija za podelitev Župančičevih nagrad. Vpogled v pismo, ki je bilo torej poslano z glavo mestne občine, pa je zahtevala tudi opozicija v mestnem svetu.