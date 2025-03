V Srbiji nadaljevanje protestov, tudi proti provladnim medijem

V Novem Sadu je v petek potekal nov študentski protest, ki je sledil četrtkovemu incidentu, v katerem je bil huje huje poškodovan študent, poroča Radio Svobodna Evropa. Danes pa je nov protest napovedan v Beogradu pred stavbo provladne televizije Informer, ki so jo protestniki označili za orodje propagande.

Na petkov protest v Novem Sadu so pozvali študenti, ki so navedli, da je predhodni večer prišlo do "organiziranega nasilja nad mladimi, ki svobodno izražajo svoje mnenje".

Protestniki so zasedli ulice v središču mesta, v stavbo vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) pa so metali jajca in rdečo barvo.

V četrtek poškodovanih več protestnikov

Protest je sledil novemu incidentu, v katerem je bilo v četrtek zvečer v Novem Sadu poškodovanih več mladih, eden huje. Glede na lastne navedbe so bili tarča fizičnega napada več oseb.

Iz kliničnega centra Vojvodine so za Radio Svobodna Evropa povedali, da so to noč pregledali tri osebe, eno pa so zaradi hudih telesnih poškodb tudi obdržali na zdravljenju. Policija incident preiskuje.

Srbski premier Miloš Vučević je v petek dejal, da se je incident zgodil v kavarni in nato v središču Novega Sada ter da so študenti izzivali druge osebe.

Danes protest pred stavbo provladne televizije Informer

Za danes ob 14. uri je medtem napovedan nov študentski protest v Beogradu pred stavbo provladne televizije Informer, ki naj bi po mnenju študentov že dolgo širila laži. Med drugim naj bi Informer trdil, da protestnike plačujeta ameriška agencija za mednarodno pomoč USAID in milijarder George Soros.

Eden od študentov je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedel tudi, da sta televizija Informer in povezani tabloid objavljala podatke o družini enega od študentov, ki so v nasprotju z osnovnimi načeli dostojanstva in novinarsko etiko.

Časopis Informer je med bolj branimi srbskimi časopisi, kot več drugih provladnih medijev pa prejema tudi javno financiranje.