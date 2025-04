Srbski študenti so danes zjutraj začeli novo protestno akcijo in se podali na skoraj dva tisoč kilometrov dolg štafetni ultramaraton do Bruslja. Pot jih bo v predvidoma v 18 dneh popeljala čez več držav, na cilju pa bodo Evropskemu parlamentu predali pismo s podrobnim opisom razmer v Srbiji v zadnjih letih, poročajo srbski mediji.

Študenti so tek začeli okoli 9. ure v Novem Sadu. Na pot so jih pospremili številni državljani. Eden od tekačev je za portal N1 Srbija dejal, da v Bruselj nosijo glas vseh, ne samo svojih imen, ena od tekačic pa je izjavila, da se borijo za svobodo, ter izrazila pričakovanje, da se bodo vrnili kot zmagovalci.

Teklo bo 21 študentov

Do Bruslja bo pod sloganom Od moje vasi do Bruslja po poročanju portala Nova.rs teklo skupno 21 študentov namesto prvotno načrtovanih 16 – števila, s katerim so se želeli pokloniti 16 smrtnim žrtvam padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani.

Postanek načrtujejo v Mariboru

Pred njimi je skoraj dva tisoč kilometrov poti, ki jo bodo pretekli v štafeti oziroma tako, da se bosta skupini tekačev izmenjevali. Po napovedih bodo vsak dan pretekli več kot sto kilometrov, tekli pa bodo skozi Hrvaško, Avstrijo, Nemčijo, Francijo, Luksemburg in Belgijo. Slovenski portal Maribor24.si medtem navaja, da bodo tekli tudi skozi Maribor, kjer načrtujejo kratek postanek. Tja naj bi prispeli v ponedeljek, točen čas prihoda in lokacija postanka pa naj bi bila znana v prihodnjih dneh.

Njihova prva postaja bo sicer Osijek, kamor bodo prispeli danes zvečer. Prvi večji premor bodo imeli v Strasbourgu, na 13. dan akcije, ko ne bodo tekli, temveč bodo obiskovali evropske institucije, poroča Nova.rs.

V Bruselj bodo prispeli v času plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta

V Bruselj bodo prispeli predvidoma 12. maja, ko bo potekalo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem naj bi obravnavali poročilo o Srbiji.

V Beogradu se obenem že 11. dan nadaljuje blokada srbske javne radiotelevizije RTS. Študenti javni servis obtožujejo neustreznega poročanja o protivladnih protestih in zahtevajo nov razpis za izbor članov sveta organa za regulacijo elektronskih medijev (REM). RTS zaradi blokad oddaja okrnjen program.

Študentski protesti v Srbiji so se začeli po nesreči v Novem Sadu. Študenti od tedaj izvajajo različne protestne akcije, s katerimi zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, protesti pa so medtem prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.