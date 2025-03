Ali znate poskrbeti za prehrano svojih vrtnin?

Seveda moramo vedeti, kakšne so hranilne potrebe posameznih vrtnin, glede na to pa jih tudi razvrščamo po gredicah – nekatere so prav požrešne, spet druge skromne in se zadovoljijo tudi z manj gnojeno zemljo.

Sprejem hranil

Rastline sprejemajo v vodi raztopljene hranilne snovi prek koreninskega sistema. Transpiracija je glavna vlečna sila vode in mineralov do nadzemnih delov, kjer sodelujejo v vseh pomembnih življenjskih procesih. Kadar vode primanjkuje, je tudi vnos hranil manjši, zato je zalivanje v vročem poletnem času nujno. Sprejem hranil pa je možen tudi skozi liste in druge nadzemne dele rastlin. Z listnimi gnojili jih zdravimo, preprečujemo težave in oskrbujemo tudi v manj ugodnih rastnih pogojih.

Osnovno gnojenje in dognojevanje

Temeljno gnojenje opravimo v jesenskem času ob pripravi gredic in zgodaj spomladi, zdaj pa je čas za dognojevanje. Med cvetenjem in po njem nam bodo rastline hvaležne, če jim bomo dodali nekaj dušičnega gnojila. Pri tem moramo biti pazljivi in se držati navodil proizvajalca, da ne prekoračimo odmerkov. Močno gnojene vrtnine bodo sicer dale obilen, vendar manj kakovosten pridelek. Nekatere lahko zaradi presežka dušika le-tega nalagajo tudi v obliki strupenih nitratov, ki so zdravju škodljivi. Posebno pazljivi moramo biti pri špinači in vsej jesenski listnati zelenjavi, ko oblačno vreme in krajši dnevi tveganje še povečajo. Zato jih ne gnojimo posebej, temveč naj imajo na voljo samo tista hranila, ki so ostala za vrtninami pred njimi.

Foto: Pexels

Listno gnojenje

Pri listnem gnojenju oskrbujemo rastline s potrebnimi hranili, obenem pa je to tudi pomemben preventivno-zdravstveni ukrep. V vsakem listu je mnogo majhnih zelenih "tovarn", kjer se s pomočjo svetlobe odvijajo pomembni procesi, v katerih je ključno sodelovanje železa, kalcija, magnezija, bora in drugih elementov. Za odpornost na bolezni in škodljivce je pomemben kalcij, ki je gradbeni element sten celic. Ob zadostni količini so te močnejše, zato je vdor škodljivih organizmov težji. Manjkati pa ne smejo tudi drugi elementi. Znaki pomanjkanja se na listih kažejo kot bledice, odebelitve, nenavadno obarvanje in deformacije. Posledica tega pa je slabša rast ter občutljivost na bolezni in škodljivce.

Kupljeni in domači pripravki

Rastline lahko krepimo z domačimi pripravki iz praproti glistovnice, orlove praproti, koprive, gabeza in mešanice zelišč, ki vključujejo kamilico, regrat, čebulo, česen, majaron, poprovo meto, plešec in druge. Tako lahko uporabimo tudi številne plevelne rastline, s pripravljenimi čaji in brozgami pa zalivamo po in okrog rastlin. Ker pa je izdelava tovrstnih zvarkov za marsikoga moteča zaradi smradu, lahko gnojila tudi kupimo. Ta so na voljo v vseh dobro založenih vrtnarskih trgovinah.