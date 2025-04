Šparglji z domačega vrta: kako jih gojiti?

Med najbolj priljubljenimi znanilci pomladi na naših krožnikih so vsekakor šparglji, ki jih z malo truda in vrtnarske žilice lahko vzgojite tudi na svojem vrtu.

Šparglji so med prvimi spomladanskimi poganjki, s katerimi si lahko po zimskem enoličju popestrimo prehrano. Prvi na plano pogledajo divji šparglji, tanki in aromatični, ki jih ljubiteljski nabiralci iščejo po primorskem goščavju. Nekoliko pozneje, ko se zemlja že bolj ogreje, pa poženejo tudi gojeni šparglji, ki so debelejši od divjih bratrancev in imajo od njih tudi milejši, za nekatere celo prijetnejši okus.

Najboljši so sveže odrezani

Šparglji so v zadnjem desetletju ali dveh, ko jih v Sloveniji spet goji vse več pridelovalcev, postali stalnica na naših krožnikih, temu pa so s ponudbo sledile tudi naše trgovine. A s šparglji je tako, da so najokusnejši, ko so povsem sveži, zato se kupljeni le težko kosajo s tistimi z domačega vrta.

K sreči pa šparglji prav dobro uspevajo tudi v celinskem delu države, zato jih lahko gojite tudi na domačem vrtu.

Slaba in dobra novica

Najprej slaba novica: če boste šparglje sadili letos, boste v prvem pridelku uživali šele čez dve leti. A tukaj je tudi dobra novica: šparglji so trajnica, in če zanje dobro skrbite, vas bodo s poganjki oskrbovali več kot desetletje.

Šparglje je mogoče vzgojiti tudi iz semena, a je preprosteje in hitreje, če posadimo enoletne sadike, ki jih je mogoče kupiti v vseh dobro založenih vrtnarijah in pri pridelovalcih špargljev.

Izbira in priprava zemljišča

Čas za sajenje sadik špargljev je marca in aprila oziroma takrat, ko se tla segrejejo do 12 stopinj Celzija. Šparglji imajo radi lahka, dobro prepustna tla, v katerih ob deževju ne zastaja voda.

Zemlja, kamor jih boste sadili, zahteva nekaj priprave: očistite trdovraten plevel, zemljo pognojite z dobro preperelim hlevskim gnojem ali kompostom ter temeljito prelopatajte kakšnih 40 centimetrov v globino.

Sadike špargljev sadimo v jarke, globoke 25 centimetrov. Pri tem je treba rastlinam dati tudi dovolj prostora za rast: med sadikami naj bo od 20 do 25 centimetrov prostora, med vrstami (če jih bo več) pa od 1,5 do 1,8 metra.

Prvi dve leti naj bo sezona pobiranja krajša

Tako posajene šparglje boste prvič pobirali dve leti po sajenju: takrat lahko poganjke režete največ dva tedna. Leto pozneje ta čas podaljšamo že na od štiri do pet tednov, vsa nadaljnja leta pa čas pobiranja traja osem tednov na leto.

