Kdaj je najprimernejši čas za sejanje in sajenje na vrtu?

Zemlja je v prvih tednih koledarske pomladi še vedno hladna, zato je treba s sejanjem neposredno na vrt počakati do večje otoplitve. Nekatere vrtnine pa lahko že pred tem pripravimo na sajenje v notranjih prostorih, kjer počakajo do otoplitve. V naslednjem članku si lahko preberete, kdaj in katere vrste vrtnin lahko posejete in posadite v prvih spomladanskih mesecih.

Sejati lahko začnemo že februarja, saj lahko prve sadike in semena (zelenjavo, sadje, zelišča) posejemo že v notranjih, toplejših prostorih. Februarja smo tako lahko začeli sejati semena za vzgojo lastnih sadik zelenjave, ki jih nato na prosto presajamo v prihajajočih mesecih (marca, aprila in maja).

Vrtnarjenje februarja

Februarja lahko začnemo vzgajati prve sadike (okoli 15. februarja), najprej so na vrsti zelena solata, ohrovt in brokoli. Zaradi daljše rastne dobe lahko posejemo tudi zeleno, papriko, radič, jajčevce in paradižnike, a naj poudarimo, da jajčevci in paprika za rast potrebujejo višje temperature. Če zemlja zunaj ne zmrzuje več, lahko takrat na vrt že posadimo por.

Sajenje zelene solate Foto: Shutterstock

Neposredno na prosto lahko začnemo sejati korenje (zgodnje korenje), česen (spomladanska setev), bob, redkvico (proti koncu februarja).

Že v začetku februarja ali marca lahko posejemo tudi začimbe v notranjih prostorih, ki jih ob višanju temperatur prenesemo na prosto. Ta zelišča in začimbe so: bazilika, majaron, drobnjak, peteršilj in koriander. Poleg tega lahko februarja ali marca posejemo tudi jagode, če želimo, da nas te s svojimi plodovi razveselijo še v tej sezoni.

Bazilika je vsestransko zelišče. Foto: Shutterstock

Vrtnarjenje marca

Marca se običajno naše aktivnosti na vrtu močno povečajo, a vseeno vrtna opravila narekuje spreminjajoče se vreme, ki lahko naše načrte prestavi na april (marec je lahko izjemno topel in suh ali čisto zimski). S setvami v primeru hladnega marca raje počakamo, saj bodo sadike zaradi hladnega vremena potrebovale več časa, da pokukajo iz zemlje.

Marca lahko v rastlinjakih vzgojimo več vrst sadik: papriko (v začetku meseca), čili (začetek meseca), feferone (začetek meseca), grah (vzgojimo sadike), rdečo peso (proti koncu meseca), paradižnik (okoli 15. marca), baziliko, koromač, ognjič (vzgojimo sadike).

V marcu lahko neposredno na prosto posejemo naslednje vrtnine (vse proti koncu meseca): špinačo, rdečo peso, rukolo, grah, čebulo, solato, peteršilj koren in pastinak.

Vse grede naj bodo marca še prekrite s kompostno zastirko. O pripravi vrta pred novo sezono smo že pisali, zato si o tem, kaj morate storiti, še preden na vrt posadite prve vrtnine, preberite v spodnjem članku.

Pomembno je, da z vrtno kopreno marca pokrijemo vse rastline, ki smo jih sejali neposredno na gredice ali pa jih tja presadili, saj so marčevske noči zelo hladne.

Foto: Shutterstock

Vrtnarjenje aprila

Aprila delo na vrtu doseže vrhunec. Aprilska vrtna opravila že v začetku meseca narekujejo neposredne setve na gredo, presajanje sadik, odpornih proti mrazu, nego še rastočih sadik in pripravo novih sadik, pišejo na strani Vrt obilja. S presajanjem rastlin, ki mraza ne prenašajo dobro, še počakamo. Plodovke na prosto presajamo šele v začetku maja, do takrat pa njihove sadike kalimo in vzgajamo v ogrevanem prostoru, saj plodovke za kalitev potrebujejo okoli 25 stopinj Celzija.

Aprila je zadnji čas, da na prosto presadimo sadike vseh kapusnic, čebule, pora, peteršilja, solate, boba in graha (kdaj to storimo, je odvisno od sezone in vremena). Prav tako lahko posadimo krompir, ki smo ga nakalili v toplem in svetlem prostoru. Pri tem pazimo, da ob setvi ne uničimo brstov in ga, če nam le uspe, sadimo na dan za korenino. Neposredno na gredo lahko sejemo tudi semena poznih sort kapusnic.

Krompir običajno sadimo v začetku aprila, ko se temperatura zraka že segreje krepko nad deset stopinj Celzija, temperatura zemlje pa je nad osmimi stopinjami Celzija. Foto: Shutterstock

Katere vrtnine lahko aprila vzgojimo v rastlinjaku? Šetraj v začetku meseca, proti koncu meseca pa kapucinke, bučke, kumare in buče, lubenico in melono v sredini meseca ter koruzo (sadike) in poletno solato. Neposredno na prosto posejemo čebulo in krompir (za spravilo), redkvico (setev ponavljamo), nizek fižol ter proti koncu meseca koruzo in poletno solato.

Aprila vrtnine, posajene na vrtu, še vedno ščitimo z vrtnimi koprenami, saj so noči še mrzle, izključena ni niti pozeba. V tem mesecu tudi že okopavamo in odstranjujemo plevel okoli posajenih rastlin ter okopavamo gredice. Pri zgornjih nasvetih, kdaj in katere vrtnine je najprimerneje saditi in sejati, je treba upoštevati vse odklone, ki lahko zamaknejo čas setve: vremenski pogoji, namočenost in suhost tal, čas kaljenja in druge. Seveda pa se je pri setvi treba ravnati tudi po setvenem oz. vrtnarskem koledarju.

