Kaj morate na vrtu nujno posaditi v aprilu?

April je mesec, ko vrt zaživi v vsej svoji lepoti. Takrat se namreč na vrtu zgodi največ sprememb, saj na njem posadimo in posejemo največ vrtnin. V spodnjem članku se prepričajte, katere so torej tiste vrtnine, ki jih lahko vključite v svoj pester spekter na zelenjavnem vrtu.

V začetku aprila je nujno opraviti setev graha in boba. Pri tem lahko grah, ki ste ga že pred tem posejali kot sadike, zdaj presadite na prosto. Tudi za bob je najbolje, da ga posejemo že konec februarja in ga pozneje prestavimo zunaj na vrt. Obe stročnici lahko v zemljo prestavimo že takoj, ko ta doseže vsaj dve stopinji Celzija.

Grah Foto: Shutterstock

Poleg omenjenih stročnic je primeren čas tudi za sajenje čebule, ki ga je treba opraviti v prvem tednu aprila, pišejo na portalu Zeleni svet. Vaš pridelek bo boljši in hitrejši, če boste posadili sadike. Čim hitreje v začetku aprila pa posadite tudi sadike pora. Tako bo lahko razvil dobre korenine, pridelek pa bo odpornejši, večji in manj občutljiv na poletno sušo.

Čas tudi za solato in redkvico

Za sajenje v začetku aprila se seveda lahko odločimo tudi pri sadikah solate, saj je tako njen pridelek hitrejši. Če le uspemo, jo kombiniramo z redkvico, ki jo posejemo že zelo zgodaj in tako poskrbimo, da ima solata na vrtu "dobrega soseda". Če želimo na vrtu gojiti zelenjavo, ki je polži nimajo tako radi, kot preostale sorte, se odločimo za solato Canasta, ki je posebnost med krhkolistnimi sortami. To sorto solate lahko sadimo celo leto, saj dobro prenaša tako vročino kot mraz. Njene glave so v obliki okrogle rozete, z nazobčanim in rdeče obarvanim listnim robom.

Solata Canasta Foto: Shutterstock

Takoj ko nam razmere to dopuščajo, na vrt posadimo zgodnje zelje, cvetačo in brokoli. Če so vam v marcu sajenje in sejanje še onemogočale prenizke temperature, prevelika namočenost in dež, je čas, da s sajenjem opravimo v začetku aprila. Kot poudarjajo na zelenisvet.si, je namreč to edina možnost, da se razveselimo obilega pridelka, saj so to vrtnine kratkega in hladnega dneva.

Med prvimi vrtninami v aprilu posadimo tudi nadzemno kolerabo iz sadik. Vijolične sorte te vrtnine so bolj primerne za pridelavo na vrtu, saj so trpežnejše, mehke, redkokdaj pokajo in niso votle.

Krompir sadimo v začetku aprila

Aprila na vrtu posadimo tudi zgodnji sorti krompirja, kot sta Arrow in Twister, ki sta odporna na plesen, saj ju izkopljemo pred pojavom plesni in večjim napadom koloradskega hrošča. Med drugim lahko posadite tudi srednje pozno sorto Alouette in pozno Levante, ki sta naravno odporni na krompirjevo plesen in zagotavljata pridelek brez škropljenja. Zemlja za sajenje krompirja je primerna, ko se tla ogrejejo od osem do deset stopinj Celzija. Kot dodajajo strokovnjaki, se sajenje krompirja v hladna tla ne izplača, zato ga sadimo aprila.

Posadimo tudi tri sestre, to so: blitva, špinača ali rdeča pesa. Ker so te vrtnine v sorodstvu, pazimo, da jih ne sadimo skupaj ali na sosednje grede. Sadimo lahko tudi sadike stebelne, gomoljne in listne zelene.

Foto: Shutterstock

V drugi polovici aprila se nam obrestuje tudi plitva setev korenja, saj je ta lahko veliko ugodnejša kot sadike, primernejše so tudi temperature. Hitro setev peteršilja iz sadik opravimo v začetku aprila, kjer boste lahko uspešnejši, kot če opravite zgodnjo setev v hladna tla. Ker peteršilj bolje kali na svetlobi, ga ne sejemo globoko.

Konec aprila je tudi čas za sejanje nizkega fižola za stročje. Obvezno preverite dolgoročno vremensko napoved, saj sejemo samo, če je v maju napovedano toplo vreme. Ker se prehitra setev v sredini aprila v osrednji Sloveniji ne obrestuje, jo opravimo konec meseca.

Preberite še: