Tako za rastlinjak na vrtu poskrbite spomladi

Če imate na vrtu rastlinjak, potem so to stvari, za katere morate spomladi poskrbeti, da bodo vaše vrtnine v njem uspevale, rastlinjak pa bo vrtninam nudil primerno okolje za uspešno rast in razvoj rastlin.

Aprilsko vreme velja za najbolj muhasto v celotnem letu, zato morate tudi vrtna opravila prilagoditi vremenu in svojim časovnim okvirjem. V aprilu oziroma v spomladanskem času lahko tako v rastlinjak posadite in posejete številne vrtnine in tako prehitite naravo. Med vrtnine, ki dobro uspevajo v varnem zavetju rastlinjaka, tako na primer spadajo: paradižnik, paprika, kumare, jajčevci in bučke. Lahko sejete tudi nizek stročji fižol in preostale vrtnine. Rastlinjak vam omogoča, da v njem pridelek pobirate celo leto.

Rastlinjak redno zračite

Aprila rastlinjak tudi ustrezno in redno zračite, da se na njem ne nabirajo kapljice vode, saj se v nasprotnem primeru temperatura zraka v njem hitro povzpne do 30 stopinj Celzija. Na portalu Zeleni svet zato priporočajo, da začnete zračiti že v dopoldanskih urah. To pa storite tako, da odprete vrata rastlinjaka in stranske boke oziroma okna. Na ta način se boste v rastlinjaku znebili kondenza, ki vam sicer povzroči škodo na mladih rastlinah in sadikah, v njem pa boste tako ohranili tudi ustrezno vlažnost in temperaturo.

Foto: Shutterstock

Kaj posadite v rastlinjak?

Med drugim tako v svoj rastlinjak najprej posadite paradižnik, teden ali dva kasneje pa tudi papriko in jajčevec. Konec aprila pa vanj posadite tudi kumare. Te posadite, ko se temperature v rastlinjaku ponoči ne spustijo pod deset stopinj Celzija. Kot poudarjajo na omenjenem portalu, je čas sajenja odvisen predvsem od vremena in ogrevanja.

V rastlinjaku najprej, nekje v sredini aprila, posadite paradižnik. Foto: Shutterstock

Pri ogrevanju rastlinjaka si lahko pomagate z oljnimi svečami ali žerjavico iz kamina ali peči.

Kdaj posadite sadike posameznih vrtnin? Paradižnik in bučke posadite v sredini aprila, sadike paprike, kumare in jajčevca pa konec aprila. Med paradižnik lahko posadite tudi solato ali pa baziliko. V toplejših krajih Slovenije lahko paradižnik in preostale plodovke začnete saditi, ko se temperature v neogrevanem rastlinjaku tudi v nočnem času ne spustijo pod deset stopinj Celzija.

V rastlinjak lahko posejete tudi nizek stročji fižol. Foto: Shutterstock

V rastlinjak lahko posejete tudi nizek stročji fižol, ki se bo dobro počutil tudi ob bučkah in paradižniku. Primeren čas za njegovo sajenje je, ko v dolgoročni napovedi ni predvidena slana, saj je fižol občutljiv že pri temperaturi pet stopinj Celzija.

Če želite peteršilj iz rastlinjaka, ga sejte v začetku aprila, setve pa ste lahko opravili tudi že v drugi polovici marca. V aprilu lahko sejete tudi blitvo.

Privabite opraševalce

Ob koncu meseca aprila posejte in posadite zelišča in cvetlice. Te lahko umestite v okolico rastlinjaka, da privabite opraševalce. Na ta način boste privabili koristne žuželke in imeli manj težav s škodljivci.

Po sajenju poskrbite za vrtnine

Po sajenju vrtnin za njih poskrbite za zastirko iz slame, saj se bodo rastline tako dobro ukoreninile. Rastline še niso dovolj velike, da bi zaščitile tla pred močnimi sončnimi žarki. Korenine se bodo tako čim prej razvile in oskrbovale rastlino z vodo in hranili. Prav dober koreninski sistem pa je v rastlinjaku osnova za kakovosten pridelek.

