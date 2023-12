Wilders ima manj kot dva meseca časa, da sestavi koalicijo

Plasterk, ki ga je Wilders imenoval za tako imenovanega skavta, je v poročilu parlamentu, objavljenem v ponedeljek, zapisal, da naj bi pogovori med strankami potekali ta mesec in januarja prihodnje leto. V njih bodo morali ugotoviti, ali se strinjajo glede temeljnih vprašanj, da bi lahko zagotovili spoštovanje ustave, temeljnih pravic in vladavine prava. Najkasneje za februar je Plasterk napovedal novo poročilo.

V tokratnem poročilu je Plasterk po poročanju francoske tiskovne agencije AFP svetoval imenovanje tako imenovanega informatorja, ki bi nadzoroval pogovore in tako ugotovil, ali bi se stranke, ki jih Wilders želi v vladajoči koaliciji, lahko dogovorile o skupni osnovi za zaščito ustave, temeljnih pravic in demokracije v državi.

Preučiti morajo pet ključnih političnih področij

Če bo mogoče odpraviti dvome o Wildersovi zavezanosti spoštovanju nizozemske ustave, bodo stranke lahko prešle na naslednji korak – preučitev petih ključnih političnih področij. Ta področja so priseljevanje, socialna politika, vključno z življenjskimi stroški in zdravjem, dobro upravljanje in stabilne javne finance, zunanja politika ter podnebna in okolijska politika.

Wildersova stranka PVV je na volitvah 22. novembra osvojila 37 od 150 sedežev v parlamentu, kar predstavlja nepričakovano okrepitev podpore za skrajno desnico v državi. A za zdaj še ni jasno, ali se lahko Wilders sploh nadeja oblikovanja delujoče koalicije.

Katere stranke si Wilders želi v vladajoči koaliciji?

Vanjo si želi pritegniti še desnosredinsko Ljudsko stranko za svobodo in demokracijo (VVD) odhajajočega premierja Marka Rutteja, ki je osvojila 24 sedežev, novoustanovljeno stranko Nova družbena pogodba (NSC) z 20 sedeži ter uporniško Gibanje kmetov in državljanov (BBB), ki so zasedli sedem sedežev.

Skupaj bi tako imele več kot dovolj poslancev za stabilno koalicijo z najmanj 76 poslanci, a za zdaj je na sodelovanje v njej pripravljena le BBB. Tako VVD pod vodstvom Dilan Yesilgöz kot NSC, ki jo vodi Pieter Omtzigt, trenutno niti ne želita začeti pogajanj z Wildersom.

Volilni program PVV med drugim poziva k prepovedi mošej, korana in obraznih rut, kar ne bi bilo v skladu z ustavno pravico do svobode veroizpovedi. Poziva tudi k prepovedi muslimanskih šol, kar bi pomenilo kršitev pravice do izobraževanja. Zavzema se še za referendum o izstopu Nizozemske iz Evropske unije, kar za ostale stranke ni sprejemljivo. Wilders je že večkrat poudaril, da je pripravljen odstopiti od teh ciljev, da bi lahko oblikoval vlado, a stranke želijo zagotovila, da ne bo zahteval nobenih protiustavnih ukrepov.

V močno razdrobljenem političnem sistemu na Nizozemskem, kjer nobena stranka nima zadostne podpore za samostojno vladanje, volitvam že običajno sledijo meseci pogajanj pred sestavo vlade. Do oblikovanja nove koalicije bo na čelu vlade ostal dolgoletni premier Rutte, ki je svojo zadnjo vlado sestavljal 271 dni.