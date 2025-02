Predstavniki več skrajno desnih strank iz Evrope, ki v Evropskem parlamentu sestavljajo skupino Domoljubi za Evropo, so se zbrali na srečanju v Madridu. Srečanje poteka pod geslom Naredimo Evropo spet veliko po vzoru gesla ameriškega predsednika Donalda Trumpa, na njem pa govorijo o tem, kako se mora Evropa obrniti za 180 stopinj.

Srečanje organizira španska skrajno desna stranka Vox, med udeleženci so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP madžarski premier Viktor Orban, ustanoviteljica francoskega Nacionalnega zbora Marine Le Pen, podpredsednik italijanske vlade in vodja Lige Matteo Salvini, nekdanji češki premier Andrej Babiš ter nizozemski skrajni desničar Geert Wilders, čigar stranka je lani zmagala na parlamentarnih volitvah.

Ni pa predstavnikov Alternative za Nemčijo ali Bratov Italije italijanske premierke Giorgie Meloni, saj niso del skupine Domoljubov v Evropskem parlamentu.

"Obdobja bruseljske elite je konec," so predstavniki stranke Vox zapisali v vabilu na srečanje ter obsodili "podnebni fanatizem, nezakonite migracije in prekomerno birokracijo", ki jih po njihovem prepričanju zagovarja Evropska komisija. "Potreben je obrat za 180 stopinj," so dodali. Foto: Reuters

Le Pen je v nagovoru dejala, da je rezultat volitev v ZDA prebudil Evropo. "Ključno je, da se znebimo projekta gospodarskega pešanja, ki spodbuja priseljevanje," je dejala po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Orban je na srečanju svojo državo označil za laboratorij konservativne politike, v katerem "že 15 let dela za svobodo in proti nezakonitemu priseljevanju". "Nihče ne more prečkati naše meje brez dovoljenja, posledica je, da ni nezakonitih migrantov, namesto tega podpiramo madžarske družine," je dejal. Foto: Reuters

Vodja avstrijskih svobodnjakov in mandatar za sestavo nove vlade Herbert Kickl, ki se srečanja ne udeležuje, je poslal videosporočilo. V njem je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal, da mora Evropa spet postati velika in da tega gibanja ni mogoče zatreti.