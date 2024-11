V Nemčiji in na Poljskem racija proti skrajnim desničarjem

V nemški zvezni deželi Saška in na Poljskem so v okviru racije proti skupini skrajnih desničarjev pridržali osem ljudi in preiskali 20 objektov, so danes sporočili z nemškega zveznega tožilstva. Preiskave so izvedli tudi v Avstriji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zvezno tožilstvo pridržanim očita, da pripadajo skupini Saških separatistov, ki naj bi bila ustanovljena najkasneje novembra 2020.

"Gre za militantno skupino, ki jo sestavlja od 15 do 20 oseb, katerih ideologija je pod vplivom rasističnih, antisemitskih in deloma apokaliptičnih idej," piše v izjavi. "Njene člane združuje globoko zavračanje svobodne in demokratične temeljne ureditve Zvezne republike Nemčije," so dodali.

Skrajna skupina naj bi se pripravljala na skorajšnji propad Nemčije in pripravila posebne načrte, v okviru katerih bi nasilno prevzela nadzor nad določenimi območji na vzhodu Nemčije s ciljem vzpostavitve nacionalsocialistične države in družbe.

Štirje od aretiranih naj bi bili med ustanovnimi člani skupine, eden pa naj bi bil njen vodja. Najstarejši član je po informacijah dpa star 25 let.

Vojaško urjenje z bojno opremo

Tožilstvo je še sporočilo, da so se člani skupine udeleževali paravojaškega usposabljanja z bojno opremo. Predvsem so se urili v mestnem bojevanju, ravnanju s strelnim orožjem, pohodih in patruljiranju, so dodali.

Skupini je uspelo pridobiti vojaško opremo, kot so maskirne obleke, čelade, plinske maske in zaščitni jopiči.

"Velik uspeh je, da je zveznemu generalnemu državnemu tožilstvu in varnostnim organom uspelo razkriti te nezaslišane načrte in aretirati odgovorne," je dejal nemški pravosodni minister Marco Buschmann.

Notranja ministrica Nancy Faeser pa je opozorila, da so bili skrajneži glede na usposobljenost za uporabo orožja očitno zelo nevarni.