Zaskrbljenost in osuplost. Izraz na obrazu človeka, ki je zamenjal Luko Dončića, pove vse. #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na soboto po porazu proti Memphis Grizzlies ostali brez upanja na preboj v končnico, Anthony Davis, ki ga je generalni menedžer Nico Harrison v klub pripeljal kot zamenjavo za Luko Dončića, pa se je znova poškodoval. Izraz na obrazu Harrisona po tem, ko je spremljal odhod šepajočega Davisa z igrišča, je povedal vse. Šlo je za razočaranje, zaskrbljenost in šok ob pogledu na njegovo največjo naložbo, ki se ne more izviti iz primeža poškodb.

the cameraman is WILD for immediately cutting to nico after AD hobbled to the bench 😭 pic.twitter.com/kCYmyDW43y — Molly Morrison (@mollyhannahm) April 19, 2025

Davis je tudi po izpadu iz tekmovanja ohranil dostojanstvo in spoštljiv ton. Čeprav je zaradi poškodbe izpustil pomemben del sezone in mu za Mavericks ni uspelo zagotoviti preboja v končnico, je ostal hvaležen.

Hvaležen Dallasu, navijačem in soigralcem

"Zelo sem hvaležen, da lahko igram košarko. Hvaležen sem Dallasu, navijačem in soigralcem, da so me sprejeli z odprtimi rokami glede na situacijo. To je del košarke. Ne moreš nadzorovati, kaj se dogaja," je dejal po tekmi, na kateri je dosegel 40 točk ob metu 16 od 29, devetimi skoki in dvema asistencama ter bil znova najboljši igralec Dallasa.

Na drugi strani pa Luka Dončić niza vrhunske predstave in ga v noči na nedeljo z Los Angeles Lakers čaka prva tekma prvega kroga končnice. Jezerniki se bodo pomerili z ekipo Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa v prvem krogu čaka zasedba LA Clippers.

