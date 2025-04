Nekateri v Dallasu že iščejo zamenjavo za Harrisona

Ni neznanka, da so v Dallasu zelo nezadovoljni z delom generalnega direktorja Dallas Mavericks Nica Harrisona, ki si ga mnogi, predvsem navijači kluba iz Teksasa, ne želijo več v klubu. Še korak dlje so šli nekateri mediji v Dallasu, ki so se razpisali o morebitnih zamenjavah Harrisona, čeprav ta še naprej uživa podporo vodstva kluba.

"Navijači Dallas Mavericks bi lahko bili korak bližje izpolnitvi svojih velikih sanj," se glasi eden izmed zapisov medijev v Dallasu, ki se še naprej čudijo nadvse vprašljivim odločitvam generalnega direktorja Mavsov Nica Harrisona, med katerimi je zagotovo z naskokom najvišje menjava Luke Dončića k Los Angeles Lakers. Od takrat se Mavs tudi zaradi številnih poškodb nikakor ne sestavijo, svoje nezadovoljstvo in jezo pa že vse od Dončićeve menjave vse glasneje izraža tudi javnost.

Sodu je dno izbil tudi zadnji "skrivni" sestanek Harrisona in direktorja Ricka Weltsa z nekaterimi zgolj izbranimi predstavniki medijev. Ti ob tem niso smeli uporabljati kamer, snemalnikov zvoka ali družbenih omrežij. Harrison je ob tem še enkrat več povedal, da menjave Dončića ne obžaluje, ob tem pa pokazal precejšnjo mero hladnosti do navijačev Dallasa. Tekem Mavsov prav tako ne spremlja več iz prvih vrst, saj je ob obisku dvorane vselej deležen vzklikov "Odpustite Nica!"

Harrison, za katerega mnogi pravijo, da je trenutno najbolj osovražen človek v Dallasu, naj bi še užival zaupanje solastnika Patricka Dumonta, a naj bi bil tudi ta odnos precej načet. Ni povsem jasno, ali Mavericks dejansko razmišljajo o slovesu Harrisona, toda to bi lahko bil edini način, da franšiza začne znova graditi kakršnokoli zaupanje z lokalno bazo oboževalcev Dallasa, ki so se ji tako močno zamerili.

Harrisonove zadnje izjave in distanciranje od trenutnega stanja so pri nekaterih medijih že izzvali proces iskanja njegove morebitne zamenjave, če se bo res poslovil od Dallasa. Kot logično rešitev za Harrisona Dallas Hoops Journal navaja dozdajšnjega pomočnika generalnega direktorja Matta Riccardija. Ta je pred tem deloval pri Brooklynu, kamor je leta 2019 s sodelavci pripeljal Kyrieja Irvinga in Kevina Duranta. Zadnji naj bi skupaj z Jamesom Hardnom tvoril eno izmed velikih trojic lige NBA, a se je vse skupaj končalo klavrno in s selitvijo Riccardija v Dallas, kamor je odšel leta 2022, od takrat pa se je dobro vpeljal v zasedbo Mavsov.

Dallas Hoops Journal ob tem navaja, da je Riccardi v tem času spletel vez z Irvingom, ob tem pa naj bi dobro poznal tudi druge pomembne člene v klubu. Pomembna bi lahko bila tudi njegova povezava z Durantom, ki bo poleti skoraj zagotovo zapustil Phoenix – ni skrivnost, da si ga želijo tudi v Teksasu.

