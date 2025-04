V poplavi statističnih presežkov, ki že dolgo spremljajo Luko Dončića in zaradi katerih je njegova kariera še razkošnejša, je po imenitni predstavi 26-letnega virtuoza Jezernikov na zadnji tekmi proti Minnesoti na drugi strani velike luže zelo odmeval veličasten podatek, ob katerem so ponosno žarela srca slovenskih ljubiteljev košarke. Dončić je namreč edini v zgodovini lige NBA ponovil izjemen dosežek legendarnega Kareema Abdula Jabbarja. In to po sušnih 48 letih.

Imenitna in pogosto nepredvidljiva igra številk je povedala svoje. V ligi NBA je igranje v končnici izkusilo ogromno košarkarjev, le dva pa sta bila na začetku poti s franšizo tako prepričljiva, da sta se lahko po uvodnih dveh tekmah pohvalila s povprečjem vsaj 30 točk, deset skokov in pet asistenc na tekmo. To je uspelo le legendarnemu Američanu Kareemu Abdulu Jabbarju in slovenskemu asu Luki Dončiću – oba povezuje dres Jezernikov in izjemno spoštovanje njegovih navijačev.

Players to average at least 30 points, 10 rebounds and 5 assists in their first 2 playoff games with a team in NBA history 👀



2025 — Luka Doncic (Lakers)

1977 — Kareem Abdul-Jabbar (Lakers) pic.twitter.com/YOqUyPAdOi — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2025

Jabbar se je pod omenjeni dosežek podpisal leta 1977, ko je po prihodu iz Milwaukeeja v končnici zaigral za Los Angeles Lakers in si kmalu, uspehi so sledili drug za drugim, prislužil status ikone franšize. Z Jezerniki je osvojil kar pet naslovov prvaka lige NBA in bogato kariero sklenil s kar šestimi šampionskimi naslovi prvaka, saj je bil enkrat najboljši tudi z Milwaukeejem. Jabbar je z Jezerniki v play-offu prvič nastopil, ko je imel Saša Dončić, oče slovenskega košarkarskega superzvezdnika, komaj tri leta.

Luka Dončić je lani v velikem finalu lige NBA izgubil proti Bostonu, rekorderju po številu naslovov. Foto: Guliverimage

Lakersi na večni lestvici lovijo Boston

Luka Dončić je bil na obeh letošnjih tekmah LA Lakers v končnici najboljši strelec srečanja. Foto: Reuters Dončić na svoj prvi naslov prvaka lige NBA še čaka. Lani je bil zelo blizu, saj se je z Dallasom prebil v veliki finale, a je tam ostal praznih rok proti Bostonu. Celtics so že tradicionalno največji tekmec Jezernikov, osvojili so tudi največ naslovov v zgodovini lige NBA (18).

Na večni lestvici imajo po lanskem zmagoslavju tesno prednost pred Lakersi (17), navijači Jezernikov pa po šokantnem februarskem prihodu Luke Dončića, ki se jim vse bolj zdi kot darilo kontroverznega generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona, verjamejo, da bi se lahko razmerje v prihodnjem desetletju, če bo Ljubljančan ostal zvest mestu angelov, spremenilo v prid Lakersom.

Dončić se v prvem krogu končnice meri z Minnesoto. Trenutni skupni rezultat v zmagah je 1:1. Po uvodnem porazu, na katerem je bil s 37 točkami najboljši strelec srečanja, a to Lakersom ni pomagalo, saj so izgubili za kar 22 točk, so Jezerniki prikazali bistveno boljšo predstavo tako v obrambi kot tudi v napadu. Dončić, ki je na prvi tekmi podelil le eno asistenco, je na drugi tekmi izstopal z 31 točkami (znova najboljši strelec srečanja), 12 skoki in devetimi podajami.

Tako se lahko po uvodnih nastopih v končnici za Jezernike pohvali s povprečjem 34 točk, deset skokov in pet asistenc na tekmo, še vedno pa ima drugo najvišje povprečje doseženih točk v play-offu. Višjega ima le eden in edini Michael Jordan. Dončić je sicer v rednem delu lige NBA za Jezernike odigral 28 tekem, na katerih je njegovo strelsko povprečje znašalo 28,2 točke.

Ko je Luka Dončić prvič nastopil v končnici z Dallasom (2020), je imel po uvodnih dveh tekmah proti Los Angeles Clippers povprečje na tekmo 35 točk, 7,5 skoka in osem asistenc. Foto: Reuters

Nov izziv 26-letnega Ljubljančana čaka v noči na soboto, ko bo z Jezerniki prvič v končnici gostoval pri Minnesoti. Dvoboj se bo začel ob 3.30 po slovenskem času, veliko bolj prijazen termin pa ljubitelje košarke v Evropi čaka v nedeljo zvečer, ko bo Dončić gostoval v Minneapolisu ob 21.30. Serija se bo po četrti tekmi vrnila v mesto angelov, napredovala pa bo tista ekipa, ki bo prva zbrala štiri zmage.