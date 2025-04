V noči na petek so košarkarji Oklahoma City Thunder uprizorili neverjeten preobrat, potem ko so proti Memphis Grizzlies nadoknadili kar 29 točk zaostanka in na koncu zmagali s 114:108. Na razplet tekme je močno vplivala poškodba prvega zvezdnika Grizlijev Jaja Moranta. OKC vodijo s 3:0 in so prišli do prve zaključne žoge za uvrstitev v konferenčni polfinale. Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki ni dobil priložnosti za igro, so s kar 83:117 klonili na gostovanju pri Los Angeles Clippers, ki zdaj vodijo z 2:1 v zmagah. Takšno prednost imajo tudi New York Knicks, ki so s 118:116 ugnali Detroit Pistons.

Neverjeten večer se je odvil v FedEx Forumu, kjer so košarkarji Memphis Grizzlies v drugi četrtini srečanja proti Oklahoma City Thunder vodili s kar 29 točkami naskoka in bili tako na dobri poti proti svoji prvi zmagi v seriji, potem ko so na prvih dveh tekmah izgubili s skupno razliko kar 70 točk. A srečanje je močno zaznamovala poškodba Jaja Moranta v drugi četrtini, ki ga je dobre tri minute pred koncem prvega polčasa v protinapadu in agresivnem poskusu zabijanja v zraku podrl Lu Dort. Morant je zatem obležal na tleh, se kljub poškodbi postavil na črto prostih metov, dvakrat zgrešil, nato pa v jezi slekel dres, odšepal v garderobo in končal srečanje.

Poškodba Moranta:

Memphis je prvi polčas kljub temu še dobil s 77:51, nato pa se je začel šov najboljše ekipe rednega dela, ki je tretjo četrtino dobila s 36:18, v zadnji pa dokončala delo in se veselila tretje zmage v seriji. Izid je bil dve minuti in 39 sekund pred koncem še poravnan na 108:108, nato pa Memphis ni več našel poti do koša. Grizzlies so v drugem polčasu brez pomoči svojega prvega zvezdnika zmogli le 31 točk.

Za Oklahomo, ki bo imela tako na naslednjem srečanju že priložnost zaključiti serijo, je prvi zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander dosegel 31 točk in osem asistenc, Jalen Williams je prispeval 26 točk. Za poraženo zasedbo je Scotty Pippen Jr. vknjižil 28 točk (6/10 za 3), Jaren Jackson Jr. jih je prispeval 22, poškodovani Morant pa v prvem polčasu 15.

Vrnitev Oklahome po kar 29 točkah zaostanka je drugi največji preobrat v zgodovini končnice lige NBA od sezone 1996/97, ko so začeli beležiti podatke. Še večji preobrat je uspel le še košarkarjem Los Angeles Clippers, ki so proti Golden Statu 15. aprila 2019 na srečanju play-offa nadoknadili 31 točk zaostanka.

Hud poraz Denverja

Porazen večer pa je za košarkarji Denver Nuggets, ki so na gostovanju v Intuit Domu s kar 83:117 klonili pred Los Angeles Clippers, ki so v seriji povedli z 2:1. Clippers so že po prvem polčasu vodili s 65:47, do konca srečanja pa je prednost le še rasla. Pri domači zasedbi, ki je odigrala svojo prvo tekmo v novi dvorani v zgodovini, je Kawhi Leonard dosegel 21 točk in enajst skokov, točko manj je po devetih asistencah v statistiko vpisal James Harden.

Pod nov trojni dvojček se je na drugi strani podpisal Nikola Jokić (23 točk, 13 skokov, 13 asistenc), a je to ob porazu Nuggetsov pomenilo bore malo, ob tem so ga kamere ob eni izmed minut odmora ujele, ko je na klopi povsem izgubil živce. Slovenski košarkar Vlatko Čančar tudi tokrat ni dobil priložnosti za dokazovanje.

Jokic was heated on bench during Nuggets 34-point loss 😳😳 pic.twitter.com/XXG3P79bzA — House of Highlights (@HoHighlights) April 25, 2025

Knicks do vodstva z 2:1

V vzhodni konferenci so New York Knicks na tretji tekmi s 118:116 na gostovanju ugnali Detroit Pistons in povedli z 2:1 v zmagah. V izjemno napeti končnici je Jalen Brunson štiri sekunde pred koncem zadel en prosti met za vodstvo s 117:113, nato pa je trojko na drugi strani za nekaj upanja sekundo in pol pred koncem zadel Tobias Harris. Sledil je nov prekršek Pistonsov, Brunson je zadel prvi prosti met, drugega namerno zgrešil, a Detroit ni več prišel do meta, gostje pa so slavili s 118:116.

Zaključek tekme v Detroitu:

Brunson je srečanje končal pri 30 točkah, sedmih skokih in devetih asistencah, še točko več je dosegel Karl-Anthony Towns, ki je temu dosežku dodal osem skokov. Za Detroit sta Tim Hardaway Jr. in Cade Cunningham prispevala po 24 točk. Hardaway je dosegel kar sedem trojk iz 12 poskusov, Cunningham pa je bil s še sedmimi skoki in enajstimi asistencami blizu trojnega dvojčka.

Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers znova na delu v noči na soboto, ko bodo Jezerniki ob 3.30 po slovenskem času gostovali pri Minnesoti Timberwolves. Izid v zmagah je poravnan na 1:1.

Liga NBA, 24. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /3:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /1:1/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /1:2/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /2:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /2:0/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /2:1/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /2:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

