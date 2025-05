Predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin je v pogovoru za SportMediaset poudaril, da je italijanska nogometna infrastruktura v sramotnem stanju in je najslabša v petih najmočnejših evropskih ligah, so poročale tiskovne agencije, vključno z Reutersom.

Prvega moža Uefe Aleksandra Čeferina so v pogovoru vprašali tudi o zavrnjeni kandidaturi milanskega stadiona San Siro za organizacijo finala lige prvakov ter o načrtih za nov objekt v tem mestu, poroča STA.

"Italijanska nogometna infrastruktura je sramota. Ste ena od največjih nogometnih držav, osvojili ste mnoga svetovna in evropska prvenstva, ligo prvakov. Istočasno pa imate med največjimi državami daleč najslabšo infrastrukturo," je dejal Čeferin.

Milanskemu San Siru so zavrnili kandidaturo za organizacijo finala lige prvakov. Danes se bosta na njem pomerila Inter in Barcelona. Foto: Reuters

"Iskreno, počasi sem že malce utrujen od vseh teh razprav o italijanski infrastrukturi, ker je vse, kar vidimo, zgolj razprava," je dejal Slovenec.

"Klubi potrebujejo pomoč vlade, občin. Privatni vlagatelji bodo vlagali. Čas je, da se nekaj premakne, ker je infrastruktura grozna," je dodal.

"Vlada je zdaj doumela, da je treba nekaj narediti"

Milanski San Siro bi moral leta 2026 gostiti odprtje zimskih olimpijskih iger 2026, Italija pa bo skupaj s Turčijo organizirala evropsko prvenstvo 2032.

"Za zdaj me še ne skrbi zaradi EP. Mislim, da je vlada zdaj doumela, da je treba nekaj narediti," je zaključil Čeferin.

Povratni dvoboj med Fiorentino in Celjem je v Italiji potekal na dotrajanem stadionu. Foto: Reuters

O manj udobni italijanski nogometni infrastrukturi so se lahko pred kratkim na lastne oči prepričali tudi navijači Celja, ko so gostovali na povratni tekmi konferenčne lige v Firencah. Na dotrajanem stadionu Artemio Franchi so bili v slabših vremenskih razmerah izpostavljeni dežju, saj večina objekta nima strehe. Fiorentina sicer spada med najboljše italijanske klube in se ponaša z bogato tradicijo, njen lastnik pa je ameriški milijarder italijanskih korenin Rocco B. Commisso.