V torek oz. sredo bosta odločena finalista nogometne lige prvakov. Na sredini povratni polfinalni tekmi Arsenal v gosteh v Parizu lovi gol zaostanka proti PSG (0:1), že v torek pa se bosta v Milanu spopadla Inter in Barcelona, ki sta prvo tekmo igrala neodločeno 3:3. Trener milanske ekipe ima dve skrbi: poškodbi dveh ključnih igralcev Lautara Martineza in Benjamina Pavarda ter kako ustaviti mladega fenomena Barce Lamina Yamala.

Prva tekma polfinalnega dvoboja nogometne lige prvakov med Barcelono in Interjem je bila zagotovo ena najboljših v zgodovini tega tekmovanja (3:3). Zaradi prednosti domačega terena ima morda za odtenek več možnosti za veliki finale Inter, ki na svojem San Siru ni izgubil zadnjih 16 evropskih tekem (13 zmag in trije remiji).

"Ne sme priti blizu žogi. Je pa to nemogoče."

S kakšnimi besedami je na novinarski konferenci Simone Inzaghi govoril o 17-letnem čudežnem dečku Barcelone. Foto: Guliverimage A da bi jim uspelo, bodo morali zaustaviti komaj 17-letnega Lamina Yamala. "Ne sme priti blizu žogi. To pa je nemogoče," je na ponedeljkovi novinarski konferenci pred torkovo tekmo dejal trener Interja Simone Inzaghi. "Ves čas bomo pazili nanj, če ga bosta branila dva ali samo en igralec. Je res izjemen talent pri 17 letih. Je zelo nevaren. In ves čas mu vsi podajajo žogo. Navdušilo me je tudi to, kako hitro razmišlja. Še preden dobi žogo, že ve, kaj bo naredil z njo."

Branilec Alessandro Bastoni se je z Yamalom soočil že na lanskem evropskem prvenstvu, ki ga je Španija dobila. Pravi, da proti tako dobremu nogometašu še ni igral. "Na evropskem prvenstvu še ni bil na taki ravni. Najbolj me je navdušilo to, kako je od takrat napredoval. Igral sem proti veliko igralcem različnih starosti, on je eden najboljših, če ne kar najboljši, kar se tiče sposobnosti kreiranja igre."

Lewandowski se vrača, vprašljiva Martinez in Pavard

Robert Lewandowski je dobil zeleno luč za vrnitev na zelenice. Foto: Reuters Ni pa Yamal edina nevarnost za Inter v napadu Barcelone. Raphinha je z 12 goli drugi, Robert Lewandowski pa z 11 tretji strelec letošnje lige prvakov. Poljski stroj za gole je po poškodbi mišice okreval in dobil zeleno luč za nastop na povratni tekmi. Izpustil je namreč prvo in tudi zadnji dve v španski ligi ter finale španskega kraljevega pokala. Ob napadalcih Barcelone ima Inzaghi še eno skrb: poškodbi dveh svojih ključnih igralcev, Lautaro Martinez in Benjamin Pavard sta za zdaj vprašljiva za torkov nastop. Prvi je izpustil ponedeljkov trening, drugi pa na nedeljskem z ekipo treniral samo v prvem delu.